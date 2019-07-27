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Çalı Köy Filmleri Festivali’ne yoğun ilgi

Nilüfer Belediyesi’nin, ÇEKÜDER iş birliğiyle Çalı Mahallesi’nde düzenlediği “4.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:18
Çalı Köy Filmleri Festivali’ne yoğun ilgi

Nilüfer Belediyesi’nin, ÇEKÜDER iş birliğiyle Çalı Mahallesi’nde düzenlediği “4. Çalı Köy Filmleri Festivali” başladı. Festivale ilk günden yoğun ilgi gösteren sinema tutkunları, doğayla iç içe film izledi.


Nilüfer Belediyesi’nin Çalı Çevre ve Kültür Derneği (ÇEKÜDER) iş birliğiyle Türkiye’nin ilk köy filminin çekildiği Çalı Mahallesi’nde düzenlediği 4. Çalı Köy Filmleri Festivali başladı. 26-28 Temmuz tarihleri arasında Çalı Futbol Sahası’nda gerçekleştirilen festivale sinema tutkunları ilk günden ilgi gösterdi. Beyaz perdeye gönül verenler, aileleri ve arkadaşlarıyla kamp kurma imkânı bulduğu festivalde, doğayla iç içe, keyifle film izledi. İlk gün 7 filmin gösterime sunulduğu festivalde, bir de söyleşi gerçekleştirildi. Festivalde gösterimi yapılan “Topraksızlar” adlı belgesel filminin yönetmeni Metin Yeğin, “Alternatif Film Yapmak” söyleşisinde sanatseverlerle buluştu. Bugüne kadar yaklaşık 200 film çektiğini belirten Yeğin, tecrübelerini paylaştı.


Üç gün sürecek olan festival çerçevesinde toplam 20 film, açık alanda ücretsiz olarak gösterime sunulacak. 4. Çalı Köy Filmleri Festivali’nde, film gösterimlerinin yanı sıra atölyeler, doğa yürüyüşleri, yoga, konserler ve çeşitli faaliyetler de gerçekleştiriliyor. Kozmonotosman, Den Den ve Eksi 6 da, DJ ve sahne performanslarıyla festivale katılanları coşturacak.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:18
  1. doğa
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