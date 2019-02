Çaldıran’ın fedakar çocuğuna Kaymakam Dundar sahip çıktı

Van’ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, eksi 20 dereceye rağmen yanmamış kömür parçalarını toplayarak satan ve kazandığı parayı yürekleri ısıtmak için Yemen’e gönderen 4. sınıf öğrencisi Yusuf Kaya’yı makamında kabul etti.

Parası olmadığından dolayı çöplük alanlarda az yanmış kömür parçalarını eksi 20 derecede çıplak elle toplayan minik Yusuf Kaya, bunu poşete doldurarak ilçedeki esnafa satarak kazandığı parayı ise Yemenli Müslüman çocuklara göndermişti. Kaya’nın yürek ısıtan duyarlılığına Kaymakam ve Belediye Başkanı Dundar da kayıtsız kalmayarak makamında kabul etti. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından düzenli olarak Kaya’ya yardım yapılacağını ifade eden Dundar, “Yemenli Müslümanlar için buradaki vatandaşlarımız da kayıtsız kalmadıkları gibi küçük Yusuf’umuz da duyarlılığını davranışıyla insanlık alemine örnek olabilecek şekilde göstermiştir. Hava sıcaklığının eksi 20 derecede olduğu ilçemizde çöplüklerde yanmamış kömürleri satarak Yemen’deki Müslüman çocuklarına göndermiştir. Minik evladımızın yaptığı şık davranışı ödüllendirdik. Dünyada Müslüman kardeşlerimizin yardımına her birey gibi Yusuf Kaya da örnek olabilecek şekilde duyarlılığını göstermiştir. Kendisini tebrik ediyorum. Her Müslüman’ın yapması gereken davranışta bulunmuştur. Yusuf’un maddi olanakları yetersiz. Bu minik evladımıza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından her ay düzenli olarak bir miktar nakdi para yardımında bulunarak, okuluna devam etmesini sağlayacağız” dedi

4 sınıf öğrencisi Yusuf Kaya ise, ailesinin maddi anlamda durumunun normal olduğunu belirterek, boş zamanlarda ayakkabı boyacılığı yaparak aile ekonomisine katkıda bulunduğunu belirtti. Kaya, “Müslüman çocukları açken, bizler evlerimizde sıcak ortamı paylaşırken şükür etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Yusuf’un Yemen’dekilere yardım edecek parası olmadığı için çöplükte az yanmış kömürleri çıplak elle toplayarak kazandığı parayı Yemen’deki Müslümanlara gönderdiğini ifade etmesi ise kaymakamlık makamında duygulu anların yaşanmasına sebep oldu

Kaymakam Dundar, duyarlı Yusuf Kaya’ya giyecek ve oyuncak yardımında bulundu.