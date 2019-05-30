Çaldıran’da yılsonu sergisi

Van’ın Çaldıran Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki 13 kurum tarafından hazırlanan 90 ürün sergilendi.

Açılan yılsonu sergisindeki ürünler arasında Zahide-Mehmet Salih Tamince Teknik Anadolu Lisesi tarafından yapılan robotların futbol maçı büyük beğeni gördü. Stantları tek tek gezen Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar, öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek, “İlçemizde milli eğitim müdürlüğümüz bünyesinde ilk defa böyle bir çalışma yapılarak ürünler sergilendi. Bir yıl boyunca okullarımızda yapılan etkilikler bir araya getirilerek sergilendi. İlçemizde 13 kurumun katılımıyla yaklaşık 90 ürün ve proje sergilendi. Öğretmen ve öğrencilerin kaynaşması, sosyal bir paylaşım ortamının oluşması, ilçe genelinde merkez ve köyler arası köprü kurulması adına bu etkinlik bir vesile oldu. Velilerimiz, çocuklarının ürettikleri projeleri görmeleri, öğrencilerimizin başarılarına katkı sunacaktır. Burada emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum” dedi.

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari ise, Çaldıran Milli Eğitim Müdürlüğünce yılsonu müsamereleri kapsamında bir sene boyunca büyük emekler harcanarak yapılan ürünlerin sergilenmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Ensari, “Bu ilçemizde yapılan bir ilktir. Öğrencilerimizin başarılı çalışmalarının sergilendiği TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları, tiyatro ve diğer etkinliklerin halkımızla buluşturulması, çocuklarımızın yarınlardaki başarılarına büyük katkı sunacak. Bu etkinlikte emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

Programa Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar, Belediye Başkanı Şefik Ensari, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmen, öğrenciler ve halk katıldı. Organizasyonda yer alan katılımcılara Kaymakam Dundar tarafından katılım belgesinin verilmesiyle program yerel sanatçıların sahne almasıyla devam etti.