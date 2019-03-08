Çaldıran’da karla mücadele çalışması

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanlığı ekipleri, merkezde biriken karla binaların çatılarında oluşan buz sarkıtlarını temizlemeye devam ediyor.

İlçede etkili olan kar yağışının ardından mahallelerdeki yol açma çalışmalarını tamamlayan belediye ekipleri; çarşı içerisinde yol açma, buz kırma, tuzlama ve eriyen kar sularının tahliyesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Cemrelerin düşmesi ve havaların ısınması ile birlikte karların erime sürecine girdiğini belirten Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, “Ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de bu yıl yoğun bir kış mevsimi yaşadık. İlçemizde belediye başkanlığı olarak kurduğumuz karla mücadele kriz masası ile birlikte çalışmalarımızı gece gündüz aralıksız devam ederek, vatandaşlarımızın mağdur olmamasını sağladık. İlçemizde acil durumlara anında müdahalelerde bulunarak, vatandaşlarımız özellikle ulaşımda herhangi bir sorunla karşılaşmadılar. Cemrelerin düşmesinin ardından havalar ısınmaya doğru giderken, özellikle çarşı merkezinde bulunan ara sokak ve caddelerde kar temizliğinin ardından buz kırma, tuzlama ve eriyen kar sularının tahliyesi çalışmalarına başladık. Yapıların çatılarında oluşan buz sarkıtlarının vatandaşlarımıza zarar vermemesi için de çarşı merkezimizde özenle ve planlı şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.