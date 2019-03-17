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Çaldıran’da kar yağışı altında kar voleybolu

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanlığınca yaptırılan termal kayak merkezinde buz pateninin yanı sıra kar voleybolu sahası açıldı.

17 Mart 2019 Pazar 09:36
Çaldıran’da kar yağışı altında kar voleybolu

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanlığınca yaptırılan termal kayak merkezinde buz pateninin yanı sıra kar voleybolu sahası açıldı.


Çaldıran Belediyesinin Ayrancılar mevkiine kurduğu termal kayak merkezine vatandaşların ilgisi gün geçtikçe artıyor. Kayak tesislerinde daha önce hizmete sunulan buz pateni sahasının yanına voleybol sahası kuruldu. Türkiye’de havaların ısınması ile birlikte ülkenin sahil kesimlerinde insanlar denize girerken Çaldıran’da lapa lapa yağan kar yağışı altında vatandaşlar, bir yandan kayak yaparken, diğer bir yandan da kar voleybolu oynadılar. Çaldıran Kaymakamlığının talimatı ile Çaldıran Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Termal Kayak Merkezin’de düzenlenen“Sende takımı kur gel” sloganıyla kar voleybolu turnuvaları düzenlendi. Sporcular Çaldıran Belediye Başkanlığınca yaptırılan termal kayak merkezinde kurulan kar voleybolu sahasında bir yandan kayak keyfi yaptıktan sonra bir yanda da kar voleybolu turnuvalarına katılarak hem spor yapıyorlar hemde eğleniyorlar.


Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, “Lapa lapa yağan karın altında ilçemizde ilk defa düzenlen kar voleybolunun turnuvasının final maçını izliyoruz. Bilindiği gibi Çaldıran Türkiye’nin en soğuk ilçelerinden biri. Kar yağışının yoğun olduğu ve yaşandığı bir ilçe. Bizde halkımıza, vatandaşlarımıza belediye adına çeşitli imkanlara çevirdik. Kayak merkezi, buz pateni pisti ve en son olarak ta kar voleybolu müsabakalarını yaptık. İlçede geçen ay kayak festivalinin ikincisini düzenledik. Kış memleketinde kış namına yapılabilecek her türlü sportif etkinlikleri yapmaya çalıştık. Hem çocuklarımızın spora alışmaları hem de vatandaşlarımızın sıkılmadan kışı geçirmeleri adına bu tür faaliyetlerimiz devam edecektir inşallah“ dedi.


Kayak yapan Pınar Bakır ve Havva Karakaya isimli öğretmenler, “Türkiye’nin bir çok yerinde deniz, kum güneş varken bizler hala burada kayak yapıyoruz. Aşağıda arkadaşlarımız kar voleybolu oynuyorlar. Bizde belediyenin yaptığı termal kayak merkezinde kayak yapmaktayız. Çok memnunuz belediyemize teşekkür ederiz“ dediler.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 09:36
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