Çaldıran’da ‘Gırar Sibe’ ikramı

Van’ın Çaldıran ilçesinde bayram namazı sonrası cami cemaatine yöresel ‘Gırar Sibe’ (sabah çorbası) ikram edildi.

Çaldıran Belediyesi tarafından bayram namazı sonrası yapılan bayramlaşmanın ardından Haci Haydar Yıldırım Cami’nde unutulmaya yüz tutmuş geleneksel ‘Girar Sibe’ çorbası ikram edildi. Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Diki ve camii cemaatine ikram edilen ‘Girar Sibe’ ye ilginin yoğun olduğunu ifade eden Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Rahmet, merhamet ve bereket ayı olan on bir ayın sultanı Ramazan ayını tamamlarken, Ramazan Bayramı’nı da kutlamanın mutluluğunu yaşamaktayız. Küskünlüklerin barıştığı, barış ve kardeşliğin yaşandığı bayram coşkusunu idrak etmenin güzelliklerini yaşamaya çalışıyoruz. İlçemizde de eski yıllarda mahallelilerin bayram namazı çıkışında hep bir arada yaptığı bayramlaşmanın ardında toplu bir yerde sabah kahvaltılarının verilmesi, birlik ve beraberliğin sembolleriydi. Ancak zamanla bu geleneğimiz unutuldu. Son iki yılda Kaymakamımız Tekin Dundar’ın bu geleneği sürdürmesinin ardından devamını Çaldıran Belediyesi olarak bizler yerine getirmeye devam ediyoruz. Cami cemaatimize bayram namazı sonrasında camimizin avlusunda Grar Sibe ikram edildi. Halkımızla birlikte kahvaltı yaptık. Bu geleneğin unutulmaması ve halkımızın bir arada bayramlaşarak kaynaşmasına vesile oluyor” şeklinde konuştu.