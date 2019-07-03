Çaldıran’da 9 bin 118 paket kaçak sigara ele geçirildi Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 9 bin 118 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 9 bin 118 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alakaya Mahallesi’nde ikamet eden şüpheli şahsın evinde kaçak sigara bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Söz konusu adrese düzenlen operasyon neticesinde, şüpheli şahsın evinde ve eklentilerinde 9 bin 118 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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