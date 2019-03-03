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Çaldıran’da 80 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van’ın Çaldıran ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 80 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

03 Mart 2019 Pazar 12:34
Çaldıran’da 80 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van’ın Çaldıran ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 80 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.


Çaldıran ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkiledi. İlçe genelindeki iki gündür devam eden kar yağışı nedeniyle 55 mahalle ve 25 mezra yolu ulaşıma kapandı. Çaldıran Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, kış mevsiminde olası kar yağışı ve olaylara karşı "Kriz Masası" oluşturduklarını hatırlatarak, “Çaldıran ilçemizde hava sıcaklığı gece 20-30 dereceleri bulurken, yer yer kar kalınlığı ise iki metreyi geçiyor. Çaldıran Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, büyük bir özveriyle çalışmalarını gece gündüz sürdürüyorlar. Bu yıl da ilçemizi bir kaç bölgeye ayırarak, her bölge için teknik personellerimizi görevlendirerek yaşanabilecek kar yağışlarında kapanacak yolların anında açılması sağlanıyor. Tabi açtığımız bazı yollar tipi nedeniyle tekrar kapanırken, mahsur kalan vatandaşlarımızı da kurtarmak için mücadele ediyoruz. 5 adet greyder, 11 kepçe, 2 adet loder, 3 adet kar küreme aracı ve 9 kamyondan oluşan filomuzla ilçemizde ikamet eden vatandaşlarımızın rahat bir kışı geçirmeleri için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 12:34
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