Çaldıran’da 479 paket kaçak sigara ele geçirildi Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaldıran ilçesinde 479 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaldıran ilçesinde 479 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Çaldıran ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi’nde İran sınır hattında bir grup atlı şahsın ülkeye giriş yapmaya çalıştığı tespit edildi. Olay yerine giden Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir at ile üzerinde 479 paket kaçak sigara ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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