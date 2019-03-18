Çaldıran’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü

Van’ın Çaldıran ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü nedeniyle bir program düzenlendi.

Hükümet konağı önündeki Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başlayan program, daha sonra Çaldıran Ortaokulunun konferans salonunda devam etti. Törene Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, cumhuriyet savcılarıAli Saban, Atacan Özata ve Bahattin Kaçmaz, adli hakimler Musa Ucekan ve AbdurrahmanDemirci, EmniyetMüdürü Korkmaz Polat, 6 Hudut Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Yarbay Özkan Kantemir, 1. Hudut Tabur Komutanı Piyade Yarbay Sezgin Tosun, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Diki, siyasi parti ve STK temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Şiirlerin okunduğu ve piyes gösterisinin sahnelendiği program, Çaldıran İlçe Emniyet Müdürlüğündeki polislerinin hazırladığı 18 Mart Çanakkale Destanı oratoryosuyla devam etti .

Burada bir konuşma yapan Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, Çanakkale’nin Türk milletinin diriliş destanı olduğunu belirterek, “Türk ve dünya tarihine damga vuran bu zaferde şehadet şerbetini içen aziz şehitlerimiz, ülkemizin her karış toprağında minnetle anılıyor. Çanakkale Savaşı; göğüs göğüse mücadeleler, havada çarpışan kurşunlar, 8 metreye kadar yakınlaşan siperler ve destansı bir savunma sonucu Müslüman Türk askerinin zaferi ile sonuçlanmıştır. Burada iman, şecaat, kahramanlık ve cesaret, o günkü teknolojiye galip gelmiştir. Türk milleti canını siper ederek vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını hiçe sayarak, bu vatanı bizlere emanet ettiler. Bizler atalarımız gibi kanımızın son damlasına kadar bu emanete sahip çıkar koruyacağız. Ülkemiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi

Program, Çaldıran Müftülüğü tarafından düzenlenen “Çanakkale Zaferi” konulu konferansıyla son buldu.