0553 313 94 23

Çaldıran’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü

Van’ın Çaldıran ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104.

18 Mart 2019 Pazartesi 15:45
Çaldıran’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü

Van’ın Çaldıran ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü nedeniyle bir program düzenlendi.


Hükümet konağı önündeki Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başlayan program, daha sonra Çaldıran Ortaokulunun konferans salonunda devam etti. Törene Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, cumhuriyet savcılarıAli Saban, Atacan Özata ve Bahattin Kaçmaz, adli hakimler Musa Ucekan ve AbdurrahmanDemirci, EmniyetMüdürü Korkmaz Polat, 6 Hudut Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Yarbay Özkan Kantemir, 1. Hudut Tabur Komutanı Piyade Yarbay Sezgin Tosun, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Diki, siyasi parti ve STK temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Şiirlerin okunduğu ve piyes gösterisinin sahnelendiği program, Çaldıran İlçe Emniyet Müdürlüğündeki polislerinin hazırladığı 18 Mart Çanakkale Destanı oratoryosuyla devam etti .


Burada bir konuşma yapan Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, Çanakkale’nin Türk milletinin diriliş destanı olduğunu belirterek, “Türk ve dünya tarihine damga vuran bu zaferde şehadet şerbetini içen aziz şehitlerimiz, ülkemizin her karış toprağında minnetle anılıyor. Çanakkale Savaşı; göğüs göğüse mücadeleler, havada çarpışan kurşunlar, 8 metreye kadar yakınlaşan siperler ve destansı bir savunma sonucu Müslüman Türk askerinin zaferi ile sonuçlanmıştır. Burada iman, şecaat, kahramanlık ve cesaret, o günkü teknolojiye galip gelmiştir. Türk milleti canını siper ederek vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını hiçe sayarak, bu vatanı bizlere emanet ettiler. Bizler atalarımız gibi kanımızın son damlasına kadar bu emanete sahip çıkar koruyacağız. Ülkemiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi


Program, Çaldıran Müftülüğü tarafından düzenlenen “Çanakkale Zaferi” konulu konferansıyla son buldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 15:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Çanakkale ruhu birlik ruhudur"
    1. "Çanakkale ruhu birlik ruhudur"
    2. Trafikte imaj değişikliği
    3. Gaziantep’te 18 Mart Çanakkale..
    4. Hakkari-Şırnak karayolu ulaşıma açıldı
    5. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban..
    6. Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
    7. Düzce’de Tüketici Hakem Heyeti başarı..
    8. Mersin-Tarsus OSB büyüyor
    9. Öğrencilerle birlikte kuru ekmek yedi,..
    10. Amasya’nın 20 yıllık hayali gerçekleşti
    11. Kahramanmaraş oy kullanma saatleri..
    12. Akıncı Üssü davası
    13. Yazıcı: “Mutlu Marmarisli, mutlu..
    14. 150 bin TL değerinde otomobil çalan..
    15. 18 Mart ruhu için öğrencilerden özel..
    16. Rektör Çomaklı’nın 18 Mart Şehitleri..
    17. Altıeylül’de her mahalle miting alanı
    18. Mustafa Savaş: “Çerçioğlu, ekmek elden..
    19. Serdivan’a 7 milyon metrekare yeni..
    20. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’na..
    21. Bakan Pakdemirli Katar’da
    22. Marmaris’te cinayet
    23. Osmaneli ‘de Çanakkale Zaferi’nin..
    24. Ortaokul öğrencileri ay-yıldızlı..
    25. Taşköprü’de sentetik futbol sahasının..
    26. AK Parti’li Arvas: “Esnaf, dürüstlüğün..
    27. İl Emniyet Müdürü Kaya, Yata Güvenliği..
    28. Kocaeli’deki şafak operasyonu polis..
    29. KOBİS sistemi yenilendi
    30. Vali Memiş, 15 Temmuz gazisini dinledi
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Erdoğan’ın 1 milyarlık ordusu!
    Erdoğan’ın 1 milyarlık ordusu!
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun