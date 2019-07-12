Çaldıran’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Van’ın Çaldıran ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Çaldıran Kaymakamlığının koordinesinde Yavuz Sultan Selim Ortaokulunda başlayan etkinliğe; Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar, Belediye Başkanı Şefik Ensari, hakim ve savcılar, 1. Hudut Tabur Komutanı Piyade Yarbay Sezgin Tosun, İlçe Emniyet Müdür V. Barış Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Diki, kamu kurum amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlanan program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Daha sonra bir konuşma yapan Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar, bundan üç yıl önce 15 Temmuz 2016 günü ülkemizin tam bir uçurumun kenarından milletimizin feraseti ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği sayesinde geri dönüldüğünü belirtti. Dundar, “Özellikle Ankara ve İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımız buhain darbe olayını yakından hissederken, ülkemizin çeşitli yerlerinde ise çok farklı hain teşebbüslerde bulunuldu. Hainler tarafından özellikle Ankara ve İstanbul’da yaşanan ihanet, izlediğimizde vahşetin boyutunun ne kadar büyük olduğunu hep beraber görmekteyiz. Tarihimiz boyunca düşmandan görmediğimiz bu şiddeti ve bu vahşeti, maalesef kendi silahımızla, kendi uçağımızla, kendi tankımızla üniformalı hainlerden gördük. Yıllarca bu aziz milletin değerlerini, inancını ve iyi niyetini suiistimal ederek azılı teröristler yetiştirebilecek hiçbir organizasyon olmadı feto terör örgütü dışında. Tarih boyunca 15 Temmuz’da olduğu gibi milletimiz hep zalime karşı hep birlikte mücadele etti. Her şeyde bir hayır vardır. Ülkemizdeki hainlerin deşifre olmaları, ülkemiz yararına olmuştur. Çok şükür halkımız o tank ve uçaklara karşı sadece iman gücüyle, vatanına duyduğu bağlılıkla hiçbir karşılık beklemeden canını siper etmiştir. 250 vatandaşımız şehit olmuş, binlercesi gazi olmuştur. Ankara semalarında uçan F-16 savaş uçaklarını ellerinde bayraklarla uzanmaya çalışması, ancak iman gücüyle olabilecek bir şeydir. Bu vesile ile vatanımız için, birlik ve beraberliğimiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken, gazilerimize sağlık dolu bir yaşam diliyorum” dedi.

Belediye Başkanı Şefik Ensari ise, tarih boyunca hep hakikatin yanında olan halkın 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişiminde de ferasetini gösterdiğini söyledi. Ensari, “Ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara bu millet hiçbir zaman alet olmayacaktır. 15 Temmuz’da yapılan hain kalkışmayı bastıran aziz milletimiz, cansiperane şekilde ülkesini müdafaa ederek hainlerin emeklerini boşa çıkarmıştır. Milletimiz iman gücüyle, halka doğrultan tank ve uçaklara karşı mücadele ederek hainleri bertaraf etmiştir. Selalar eşliğinde gecesini gündüzüne katarak ailesinde bulunan bireylerle sırayla nöbetler tutarak vatanı için canı pahasına bile olsa hizmet edebilecek başka bir millet yoktur. Birlik ve beraberliğimiz için hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi minnetle anarken, gazilerimize sağlık dolu bir yaşam diliyorum” diye konuştu.

Etkinlik, 15 Temmuz’da yaşanan olayların sinevizyon gösterileriyle son buldu.