Çaldıran’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Van’ın Çaldıran ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle anma programı düzenlendi.

15 Temmuz hain darbe kalkışmasının üçüncü yıldönümü nedeniyle yapılan etkinlikler kapsamında vatandaşlar akşam saatlerinde hükümet konağı önünde toplandı. Kaymakam Tekin Dundar’ın öncülüğünde Belediye Başkanı Şefik Ensari, askerler ve kurum amirlerinin de katıldığı yürüyüş, çeşitli sloganların atılmasıyla çarşı merkezinde gerçekleştirildi. Tekrar hükümet konağı önünde toplanan kalabalık, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı’nı okudu. Ardından bir konuşma yapan Kaymakam Tekin Dundar, bundan üç yıl önce Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile meydana çıkan ve darbe girişimi karşısında şehadete eren vatan evlatlarını rahmet, minnet ve saygıyla andığını söyledi. Dundar, “Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Bu kahraman şehitlerin yanında aynı safta, aynı kararlılıkla hainlere karşı yürüyen ve gazi olma onuruna erişen gazilerimize de sağlık ve sıhhat diliyorum. O gün sahip oldukları tek şey imanlarıydı ve o iman dolu göğüsleriyle aşılmaz sıra dağlar gibi durarak hainlerin bu planlarını bertaraf ettiler. Bilin ki hiçbir silah, hiçbir top imanlı yürekleri yıkamaz. Bu ülkenin evlatlarının bu dik duruşu sayesinde bugün biz daha güçlüyüz, daha kararlıyız, geleceğe doğru daha emin adımlarla ilerliyoruz. Bu birlik yürüyüşümüz, ilelebet devam edecek. Bu büyük ülke, bu büyük millet, bu dualı devlet sonsuza kadar payidar olacaktır. Her 15 Temmuz’da biz bu feto terör örgütünün ihanetini unutmadan, ihanete kalkışanları hem bu dünyada hem de ebedi alemde lanetleyerek, ama şehitlerimize de rahmet, minnet ve şükranla sürekli anacağız. Onlar bir arada yaşamamızın mührü ve şahitleridir. Demokrasiye büyük bir darbe vurulmaya çalışılan o kara gece, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile canları pahasına meydanlara akın eden aziz milletimizin darbeci hainlere en güzel cevabı verdiği halkın hür iradesi sayesinde karanlıktan aydınlığa kavuştuğu gece olmuştur. Milli birliğimizi ve demokrasimizi hedef alan hain darbe girişimi, yine Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin dirayetli duruşu, canını seve seve feda etmekten çekinmeyen aziz milletimizin silaha, tanka uçağa karşı şanlı direnişi, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde ülkesine sahip çıkma azmi ilemilli iradeye bağlı askerlerimizin kararlılığı ve emniyet güçlerimizin cansiperane mücadelesi sayesinde darbecilere hakkettiği dersi vermiş ve hedefine ulaşamadan engellenmiştir. Bu kara gecede halkın gücü, tankın gücünü, silahın ve uçağın gücünü yenmiş, demokrasimiz geleceğe taşınmış. Şanlı bayrağımız inmemiş ve ezanlarımız dinmemiştir. Bu aziz milletimiz, Çanakkale ruhu ile günlerce meydanlarda demokrasi nöbetlerini tutarak fetocu darbeci hainlere geçit verilmeyeceğini; demokrasimizin kazanımlarının ilelebet yaşayacağını tüm dünyaya bir kez daha haykırmıştır. Bugün milli direnişi ve şahlanışı tekrar yaşıyoruz. 15 Temmuz’u unutmadık, unutturmayacağız. Canlarını feda eden 15 Temmuz milli irade ve demokrasi zaferi şehitlerini ve ülkemizin her karış toprağını kanları ile sulayan tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize hayırlı bir ömür diliyorum” dedi

Belediye Başkanı Şefik Ensari ise, geçmişte hepimizin dedelerinin bu toprakları kanlarıyla suladığını ve canlarını feda ederek bu vatana sahip çıktıklarını belirterek, “Bugün de biz torunları bu melum FETÖ darbesinin karşısında durarak hiçbir tarihte olmayan bir işi başararak, hain darbe girişimini önledik. Bu millet Türk, Kürt, Laz, Arap bir olup bu ülkeyi müdafaa ederek, hainleri bertaraf etmişlerdir. 15 Temmuz’da vatanı için hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ederken, gazilerimize sağlık dolu bir yaşam diliyorum” ifadelerini kullandı.

Program Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Kürtçe ve Türkçe mevlit okunmasıyla devam etti. Şiirlerin okunması ve 15 Temmuz’da yaşananların sinevizyonda izletilmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’daki konuşmasının canlı izletilmesinin ardından, Kızılay ve Çaldıran Kaymakamlığının yemek ikramları ile devam etti. Program, gece salaların okunması ve sabah namazı kılmasıyla son bulacak.