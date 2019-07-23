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Çaldıran’a spor kompleksi müjdesi

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla ilçeye yaşam merkezi ve meslek edindirme alanını da içinde barındıracak çok amaçlı spor kompleksi yapılacağı müjdesini verdi.

23 Temmuz 2019 Salı 17:18
Çaldıran’a spor kompleksi müjdesi

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla ilçeye yaşam merkezi ve meslek edindirme alanını da içinde barındıracak çok amaçlı spor kompleksi yapılacağı müjdesini verdi.


Çeşitli temaslarda bulunmak üzere pazar günü Van’a gelen İçişler Bakanı Süleyman Soylu ile görüşen Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, 65 bin nüfuslu ilçeye yaşam merkezi ve meslek edindirme alanını da içinde barındıracak çok amaçlı bir spor kompleksi sözü aldıklarını söyledi. Nüfus yoğunlunun bulunduğu Çaldıran’da sportif aktivitelerin kaymakamlıkça yapılan spor tesislerinde yapıldığını dile getiren Başkan Ensari, “Çaldıran, Van’ın nüfus yoğunluğunun bulunduğu bir ilçedir. 20 binin üzerinde öğrencisi, bir o kadar genç nüfusu bulunmaktadır. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun çeşitli ziyaretlerde bulunmak için Van’a geldiği sırada kendileriyle görüşerek, ilçemizin sorun ve taleplerini ilettik. İlçemize yaşam merkezi ve meslek edindirme alanını da içinde barındıracak çok amaçlı bir spor kompleksine ihtiyacının olduğunu ifade ederek, bu talebimizin özellikle ilçemizde bulunan genç nüfusun talebi olduğunu ifade ettik. Bakanımız, talebimize duyarsız kalmayarak Çaldıran’ın tarihine ve şanına uygun bir spor kompleksinin yapılması için gerekli talimatları vereceğini ifade ettiler. Bizler Çaldıran Belediyesi olarak yer tahsisi için hazırlıklarımıza başlıyoruz. Gerekli yazışmaları yapmak için hazırlıklarda bulunacağız. İlçemize kazandıracağımız bu büyük yatırımla, nüfusumuzun büyük bir bölümünü oluşturan gençlerimiz ve öğrencilerimiz burada sportif faaliyetlerini yürüterek; ülkemiz, ilimiz ve ilçemizi farklı spor dallarında temsil ederek boş zamanlarını burada değerlendirme imkanı bulacaklardır” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 17:18
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