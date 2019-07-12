0553 313 94 23

Çaldıran Belediyesinden ‘Stratejik Plan’ çalışması

Van’ın Çaldıran Belediyesi, 2019-2024 dönemini kapsayacak olan stratejik plan çalışmalarını başlattı.

12 Temmuz 2019 Cuma 19:07
Çaldıran Belediyesinden ‘Stratejik Plan’ çalışması

Van’ın Çaldıran Belediyesi, 2019-2024 dönemini kapsayacak olan stratejik plan çalışmalarını başlattı.


Kalkınma odaklı stratejik planlama anlayışıyla işe başladıklarını belirten Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Çaldıran’da yaşayan bütün toplumsal kesimleri plan çalışmalarına katılımcılık ilkesini esas alarak dahil edeceklerini söyledi. Ensari, eylül ayında tamamlanması öngörülen 2019-2024 Çaldıran Belediyesi Stratejik Planı ile seçim sürecinde hayata geçirilmesi düşünülen ve halka vaat edilen bütün projelerin yeni bir vizyonla ve bütün sacayaklarıyla enine boyuna paydaşlarla tartışılacağını kaydetti.


Bu amaçla stratejik planlama çalışmalarına ilk olarak belediye personeliyle yapılan toplantıyla start veren Belediye Başkanı Şefik Ensari, halka hizmetin en iyisini yapmak için gece gündüz demeden çalışacaklarını belirtti.


Toplantıda Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden Prof. Dr. Reha Saydan ve Prof. Dr. A. Menaf Turan da stratejik planlama ile ilgili birer sunum yaptılar.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 19:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    NSU davası notları kitaplaştırıldı
    1. NSU davası notları kitaplaştırıldı
    2. DTSO Başkanı Şahin, ikinci 500’de yer..
    3. Avusturya'da Soros'un üniversitesinin..
    4. Bulgaristan'da "15 Temmuz Demokrasi ve..
    5. Uluslararası öğrencilerden 15 Temmuz..
    6. Paletli yüzme şampiyonası Ordu’da..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya kayısısı..
    8. Türk-Rus Toplumsal Forumu toplantısı..
    9. Tarlada ölü bulundu
    10. Denizli'de uyuşturucu operasyonu
    11. Turizm merkezinde havadan trafik..
    12. Çaldıran Belediyesinden ‘Stratejik..
    13. Bahreyn’in Bağdat Büyükelçisi Irak’a..
    14. Siemens’in CEO’suna aşırı sağcılardan..
    15. Denizaltıya 232 milyon dolarlık baskın!
    16. Caner Hüseyin Bağ, Hatayspor ile..
    17. Gençlerbirliği, Giovanni Sio'yu..
    18. ABD-Meksika sınırında ailesinden..
    19. Sivas'ta heyelan
    20. Şehit babasıoğlu için lokma döktürdü
    21. Halter: Gençler ve Büyükler Ferdi..
    22. Kırklareli’de ağaçtan düşen bir kişi..
    23. 15 Temmuz hazırlıkları sürüyor
    24. Bursa trafiğine 15 Temmuz ayarı
    25. Kayserispor Yasir’e sözleşme imzalattı
    26. Erleri yemin töreninde aileleri yalnız..
    27. Yasak olmasına rağmen denize giren 40..
    28. AK Parti'den S-400 ile ilgili yaptırım..
    29. Almanya'da mülteciler için diploma..
    30. Van Gölü’nde nefes kesen hasta..
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?