Çaldıran Belediyesinden ‘Stratejik Plan’ çalışması

Van’ın Çaldıran Belediyesi, 2019-2024 dönemini kapsayacak olan stratejik plan çalışmalarını başlattı.

Kalkınma odaklı stratejik planlama anlayışıyla işe başladıklarını belirten Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Çaldıran’da yaşayan bütün toplumsal kesimleri plan çalışmalarına katılımcılık ilkesini esas alarak dahil edeceklerini söyledi. Ensari, eylül ayında tamamlanması öngörülen 2019-2024 Çaldıran Belediyesi Stratejik Planı ile seçim sürecinde hayata geçirilmesi düşünülen ve halka vaat edilen bütün projelerin yeni bir vizyonla ve bütün sacayaklarıyla enine boyuna paydaşlarla tartışılacağını kaydetti.

Bu amaçla stratejik planlama çalışmalarına ilk olarak belediye personeliyle yapılan toplantıyla start veren Belediye Başkanı Şefik Ensari, halka hizmetin en iyisini yapmak için gece gündüz demeden çalışacaklarını belirtti.

Toplantıda Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden Prof. Dr. Reha Saydan ve Prof. Dr. A. Menaf Turan da stratejik planlama ile ilgili birer sunum yaptılar.