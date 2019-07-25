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Çaldıran Belediyesinden park yenileme çalışması

Van’ın Çaldıran Belediyesi, 5 bin metrekare alan üzerindeki Merkez Park’ta yenileme çalışması başlatıyor.

25 Temmuz 2019 Perşembe 13:34
Çaldıran Belediyesinden park yenileme çalışması

Van’ın Çaldıran Belediyesi, 5 bin metrekare alan üzerindeki Merkez Park’ta yenileme çalışması başlatıyor.


Dört yıl öncesi Vanyolu Caddesi üzerinde hizmete sunulan 5 bin metrekarelik Merkez Park, yapılacak revizyon çalışmalarıyla hem güzelleştirilerek hem de çok amaçlı olarak halkın kullanımına sunulacak. Çaldıran Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce başlatılacak revizyon çalışmasında, park içerisindeki yapıların işlevselliğinin arttırılması, çocuklar, kadınlar ve aileler için daha kullanışlı alanların yapılması planlanıyor.


Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, dört yıl önce belediye tarafından Vanyolu Caddesi üzerinde yapılan 5 bin metrekarelik Merkez Park’ta bir takım tahribatlar meydana geldiğini belirterek, “Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzce başlatacağımız revizyon çalışmalarıyla parkımızın içinde bulunan alanları genişleterek kullanıma sunmayı düşünüyoruz. Planladığımız revizyon çalışmalarıyla çocukların, kadınların ve ailelerin daha kullanışlı bir parka sahip olmalarını sağlayacağız. Çocuk oyun alanları, oturma bankları ve yaşam alanları yapılmasıyla ilçe görünümüne renk katarak halkımızın oturabileceği, hoşça vakit geçirebileceği bir ortam sağlamış olacağız. Parkımızın revizyon çalışmaları teknik elemanlarımızın taslak projeleri hazırlamasıyla başlanacaktır” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 13:34
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