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Çaldıran Belediyesinden iş yeri denetimi

Van’ın Çaldıran Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığı için ilçe genelin faaliyet gösteren kasapları denetledi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 14:04
Çaldıran Belediyesinden iş yeri denetimi

Van’ın Çaldıran Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığı için ilçe genelin faaliyet gösteren kasapları denetledi.


Zabıta ekipleri, yaptıkları denetimlerde iş yerlerinin hijyen olup olmadığı, etlerin saklandığı buz dolaplarının çalışıp çalışmadığını ve etlerin mühürlü olup olmadığı gibi konulara baktılar. Toplum Sağlığı Merkezi ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerinin de yer aldığı denetimlerin aylık olarak düzenli şekilde yapılacağı belirtildi.


Konu ile ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Şefik Ensari, ilçede faaliyet gösteren kasapları Toplum Sağlığı Merkezi ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla denetlediklerini belirterek, “İlçemiz hayvancılığın yoğun olduğu bir ilçedir. Halkımızın et ihtiyacının günlük karşılandığı bir şehirdir. Halkımızın taze ve daha sağlıklı et ihtiyacının karşılanması için belediye ekiplerimiz rutin olarak denetimler yapmaktadır. Yapılan denetimlerde kasaplarımızın hijyenik ortamda çalışmaları, etlerin saklandığı buzdolaplarının çalışmasından ve kesimlerin bezbahanemizde yapılması gibi konularda denetimler yaptık. Halkımızın sağlığı için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 14:04
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