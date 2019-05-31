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Çaldıran Belediyesinden gıda yardımı

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanlığı tarafından başlatılan ‘Yoksula Sen De El Uzat’ kampanyası çerçevesinde yapılan gıda yardımlarının sonu gelindi.

31 Mayıs 2019 Cuma 16:46
Çaldıran Belediyesinden gıda yardımı

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanlığı tarafından başlatılan ‘Yoksula Sen De El Uzat’ kampanyası çerçevesinde yapılan gıda yardımlarının sonu gelindi.


Çaldıran Belediyesince tespit edilen yaklaşık 500 aileye içinde kuru gıda ve kahvaltılık malzemeden oluşan Ramazan kolileri, hak sahiplerine ulaştırılmaya devam ediliyor. Çaldıran Belediyesince tek tek tespit edilen yardıma muhtaç ailelerin evlerine gidilerek Ramazan yardım kolilerinin hak sahiplerine teslim edildiğini belirten Başkan Şefik Ensari, “Başı rahmet, ortası bereket, sonuna mağfiret olan Ramazan-ı Şerifin son günlerini idrak ettiğimiz bugünlerde, ilçemizde yardıma muhtaç olan kardeşlerimiz bulunmaktalar. Çaldıran Belediyesi olarak ‘Yoksula Sen De El Uzat’ kampanyasını başlatarak azda olsa aile bütçelerine katkıda bulunmak istedik. Çaldıran Belediyesi olarak ilçemizde acil durumda olan yaklaşık 500 ailemizi tespit ettik. Tespit edilen ailelerimizi ziyaret ederek tek tek Ramazan kolilerini kendilerine teslim ederek hayır dualarını alıyoruz. Çaldıran Belediyesi olarak amacımız her zaman yoksul ve yardıma muhtaç kardeşlerimizin yanında olmaktır. Ramazan Bayramımızı da hep birlikte barış, dostluk ve kardeşlik duygularıyla kutlayacağız inşallah. Ramazan Bayramı’nın ilçemiz ve tüm ülkemiz ile birlikte İslam alemine barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 16:46
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