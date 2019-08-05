0553 313 94 23

Çaldıran Belediyesinden gençlere destek

Van’ın Çaldıran Belediyesi, üniversitelerin özel yetenek sınavına hazırlanan gençlere destek çıktı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:52
Çaldıran Belediyesinden gençlere destek

Van’ın Çaldıran Belediyesi, üniversitelerin özel yetenek sınavına hazırlanan gençlere destek çıktı.


Çaldıran Belediyesi, “Gençlere Spor Alanlarından Destek” projesi kapsamında beden eğitimi spor meslek yüksek okullarının (BESYO) özel yetenek sınavlarına hazırlanan yaklaşık 30 öğrenciye ücretsiz eğitim vererek, sınavlara hazırlıyor. 30 öğrenci, belediye araçlarıyla Van’ın Tuşba ilçesindeki İskele Yatılı Bölge Ortaokuluna ait spor salonuna götürülerek burada antrenörler eşliğinde eğitim aldıktan sonra tekrar ilçeye getiriliyor.


Amaçlarının gençlerin eğitimine meslek alanlarında katkı sunmak olduğunu belirten Çaldıran Belediye Başkanı ŞefikEnsari, “Çaldıran Belediyesi olarak her alanda olduğu gibi üniversitelerin beden eğitim bölümlerine girmek isteyen gençlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. İlçemizde yaklaşık 30 öğrencimiz BESYO sınavlarına hazırlanıyor. Bu öğrencilerimiz, belediyemize ait araçla İskele YBO’ya götürülerek burada antrenörler eşliğinde çalıştırılarak tekrar ilçeye taşınıyor. Amacımız spor alanlarında sınava giren öğrencilerimizin iyi derece elde ederek arzu ettikleri okullara girmelerine katkı sunmaktır” dedi.


Kurslara katılan öğrenciler ise, Başkan Ensari’yi makamında ziyaret ederek, belediye tarafından gençlere yönelik yapılan uygulamadan çok memnun olduklarını ifade ettiler. Amaç ve hedeflerini anlatan gençler, “Başkanımızın her türlü yardımları bizlere büyük güç katmaktadır” ifadelerini kullandılar.


Başkan Ensari, gençlerle öğle yemeği ikram ettikten sonra başarı dileklerinde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TOFAŞ, ABD'li oyuncu Lojeski'yi transfer etti
    1. TOFAŞ, ABD'li oyuncu Lojeski'yi..
    2. Emekli komutana veda
    3. Yozgat Valisi Çakır’dan tarım..
    4. Laleli’de alışveriş festivali başladı,..
    5. Başakşehir'e Avrupa'da zor kura!
    6. Başakşehir’in muhtemel rakibi belli..
    7. Muğlalılara 112 AÇM teşekkürü
    8. Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte..
    9. Pikniğe giden vatandaşlar gördükleri..
    10. Sokak ortasında 5 el bombası ve lav..
    11. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
    12. Yeni Malatyaspor Partizan maçı..
    13. Tokat’ta BESYO sınav kayıtları başladı
    14. Gözlerine kestirdikleri motosikleti..
    15. Türkiye'nin yanık tedavisi Pakistan'a..
    16. Malatya Park’ta Bayram alışverişinin..
    17. Volkswagen’in şirket yönetiminden..
    18. Düzenli ve verimli dekorasyon..
    19. 15 yıl babasının sırtında hak aradı,..
    20. THK Üniversitesi, Çin hava yolu..
    21. THK Üniversitesi, Çin hava yolu..
    22. İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi..
    23. Kırşehir Bağbaşı konutları ne zaman..
    24. Bismil 21 Spor satıldı
    25. Avrupa ikincisi olan 18 yaş altı Milli..
    26. Ankara’da korkunç cinayet
    27. 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi..
    28. Kızıl Khmer liderinin cenazesi..
    29. Lösemi hastası Nisa ile yürüme engelli..
    30. Ukrayna devlet başkanı Türkiye'ye..
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Oktay Vural sessizliğini bozdu! MHP mi, İYİ Parti mi?
    Oktay Vural sessizliğini bozdu! MHP mi, İYİ Parti mi?
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı