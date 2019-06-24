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Çaldıran Belediyesinden cami yapımı için teknik personel desteği

Van’ın Çaldıran ilçesine bağlı Şehit Binbaşı Kıvanç Cesur Mahallesi’nde yapımı devam eden Hacı Behlül Camisinin yapımı için Çaldıran Belediyesinden teknik personel desteği geldi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 12:02
Çaldıran Belediyesinden cami yapımı için teknik personel desteği

Van’ın Çaldıran ilçesine bağlı Şehit Binbaşı Kıvanç Cesur Mahallesi’nde yapımı devam eden Hacı Behlül Camisinin yapımı için Çaldıran Belediyesinden teknik personel desteği geldi.


Şehit Binbaşı Kıvanç Cesur Mahallesi’nde hayırsever vatandaş tarafından yer tahsisi yapılan, halkın ve belediyenin katkılarıyla yaptırılan Hacı Behlül Camisinin kaba inşaatının tamamlanmasının ardından, belediyenin teknik personelleri tarafından elektrik tesisatları çekilmeye başlandı. Cami inşaatının tamamen halkın destekleriyle yapıldığını belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Camimizin arsası Ferit Otman adlı mahalle sakinimiz tarafından bağışlandı. Geçen yıl İlçe Kaymakamımız Tekin Dundar tarafından temeli atıldı. Geçen yıl belediyemizin camimize ciddi anlamda maddi desteğini halkımız bilmektedir. Yakın tarihlerde ibadete açılacak olan camimiz, 2 bin metrekare arsa üzerinde üç kattan oluşacaktır. Alt katı taziye evi, ikinci katı cami, üçüncü katı ise Kur’an kursu olarak hizmet verecektir. Halkımızın katkısıyla yapılan caminin, Çaldıran Belediyesinin de katkılarıyla bir an önce tamamlanarak ibadete açılması için çaba harcıyoruz. İnşaatımızın kabası tamamlanarak belediyemizin teknik elemanlarının da desteğiyle elektrik tesisatlarının döşenmesine başlandı. Çaldıran Belediyesi olarak maddi ve manevi her türlü desteği verdik, vermeye de devam edeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 12:02
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