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Çaldıran Belediyesinden askere gidecek gençlere destek

Van’ın Çaldıran Belediyesi, bu celp döneminde askere gidecek yaklaşık 80 genç için eğlence gecesi düzenledi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:33
Çaldıran Belediyesinden askere gidecek gençlere destek

Van’ın Çaldıran Belediyesi, bu celp döneminde askere gidecek yaklaşık 80 genç için eğlence gecesi düzenledi.


Çaldıran’da vatani görevlerini yapmaya hazırlanan gençler, Belediye Başkanı Şefik Ensari’yi ziyaret ederek gece düzenlemek istediklerini söylediler. Gençlerin isteğine duyarsız kalmayan Başkan Ensari, gerekli yardımların yapılması talimatını vererek, düzenlenen gecede gençleri yalnız bırakmadı.


Gençlerle birlikte halay çeken Çaldıran Belediye Başkanı Ensari, ilçede bu celp döneminde vatan borcunu ödemek adına yaklaşık 80 gencin askere gideceğini belirterek, “Gençlerimiz bize gelerek yardım talebinde bulunmamızı istediler. Bizlerde duyarsız kalamadık. Gençlerimizin aileleriyle hoşça vakit geçirmelerine yardımcı olmaya çalıştık. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin her biri vatanımızın farklı yerlerinde vatani görevlerini ifa ederek vatan bekçiliğini yapacaklardır. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Çaldıran Belediyesi olarak gençlerimize çok önem veriyoruz. İlçemizde gençlere yönelik özellikle eğitim ve diğer konularda çalışmalarımız olacaktır. Bu celp döneminde askere gidecek kardeşlerimin eğlencelerine eşlik ederek, hep birlikte halaylar çektir. Yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalıştık. İnşallah vatan borçlarını öder ve sağlıkla ailelerine geri dönerler” dedi.


Askere gidecek olan gençler ise, desteklerinden dolayı Başkan Ensari’ye teşekkür ederek, “Başkanımız bizleri yalnız bırakmadı. Eğlencemizde yardım ettikleri gibi sevincimize de ortak olmaları bizleri ziyadesiyle mutlu etti” şeklinde konuştular.


Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde bulunan Yavuz Sultan Selim Ortaokulu bahçesinde düzenlenen programa Başkan Ensari’nin yanı sıra askere gidecek gençler, aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:33
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