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Çaldıran Belediyesinden 2 bin baş kapasiteli hayvan pazarında yol yapım çalışması

VAN (İHA) – Van’ın Çaldıran Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 2 bin baş kapasiteli hayvan pazarının hizmete açılması için yolunun yapılmasına başlandı.

21 Haziran 2019 Cuma 13:30
Çaldıran Belediyesinden 2 bin baş kapasiteli hayvan pazarında yol yapım çalışması

VAN (İHA) – Van’ın Çaldıran Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 2 bin baş kapasiteli hayvan pazarının hizmete açılması için yolunun yapılmasına başlandı.


Çaldıran Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan 7 bin 800 metrekare olan üzerinde 2 bin baş kapasiteli ve içerisinde bin 440 metrekareçelik konstrüksiyon alan, 200 metrekare idari bina ve alan içerisinde 200 metrekarelik standartlara uygun modern mezbahanenin de bulunduğu hayvan pazarı için yol yapımına başlandı. İlçede hayvan ticaretinin daha da yaygınlaştırılması ve çiftçilerin ekonomisine katma değer sağlaması için belediye tarafından üstü kapalı yaptırılan hayvan pazarı için bin 400 metre uzunluğunda ve 10 metre enindeki yol için çalışmalar başlatıldı.


Hayvan pazarı yolunun birkaç gün içerinde bitirilmesiyle satıh çalışmalarına başlanacağını belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, “İlçemiz, hayvan ve ticaretinin yoğunlukta olduğu bir yerdir. Bu ticaretin daha da hareketlenmesi, çiftçilerimizin mallarını sağlıklı bir ortamda pazarlayabilmeleri için Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından modern hayvan pazarı yapıldı. Hayvan pazarımız, mevsimsel sorunlardan dolayı hizmete giremedi. Ancak yaz mevsimiyle birlikte Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından hayvan pazarımızın yolunun yapılmasına başlandı. 2 bin baş kapasiteli hayvan pazarımız, 7 bin 800 metrekare olan üzerinde yapıldı. İçerisinde 200 metrekare idari bina ve alan içerisinde 200 metrekarelik modern standartlara uygun mezbahane bulunan pazarımızın hizmete girmesi ile birlikte ilçemizdeki hayvan satışlarının kaliteli bir ortamda pazarlanması ve çiftçilerimize katkı sunmasını hedefliyoruz. Modern hayvan pazarımız, ilçemizin Kırguli mevkiinde D975 uluslar arası transit yola bin 400 metre uzaklıktadır. Yapılacak yol genişliği 10 metre olacaktır. Yakın zamanda tamamlanmasını hedeflediğimiz yolun altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla satıh çalışmalarına başlanacaktır” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 13:30
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