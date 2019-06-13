Çaldıran Belediyesinden 180 bin liralık tasarruf

Van’ın Çaldıran Belediyesi, temizlik çalışmalarını kendi imkanıyla yürüterek aylık 180 bin lira tasarruf elde etmeyi hedefliyor.

Çaldıran Belediye Başkanlığı, temizlik işlerini kendi olanaklarıyla aralıksız sürdürüyor. Daha temiz bir Çaldıran için yapılan temizlik çalışmalarını belediye kendi araç ve personelleriyle sürdürdüğünü söyleyen Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Çaldıran Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. İlçemizde yapılan temizlik hizmetleri için ortalama aylık giderimiz 180 bin lira civarındadır. Bu belediyemize maddi anlamda büyük yük getirmektedir. Bu sorunu çözmek için diğer hizmetlerimizde uyguladığımız tasarruf tedbirlerini, temizlik hizmetlerinde de uygulayarak çalışmaları belediyemizin araç, gereç ve personelleriyle yaparak ortalama aylık 180 bin lira tasarruf yapmış olacağız” dedi.

Belediyeye gelen paraları ince eleyip sık dokuyarak halkın hizmetinde kullanacaklarını söyleyen Ensari, “Temizlik çalışmalarımızı biri merkez diğeri kırsal mahallelerde olmak üzere iki grup haline getirerek yürütüyoruz. Çalışmalar personellerimiz tarafından düzenli olarak takip edilecektir. Temizlik çalışmalarımız; gelecek olan bir vakumlu çöp sıkıştırma aracı ile birlikte 1 adet kepçe, 1 adet damperli kamyon, 2 adet çöp sıkıştırma aracı, 1 adet sulama aracı, 8 şoför ve 26 personelle yürütülmektedir” diye konuştu.