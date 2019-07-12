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Çaldıklarını polis ekiplerine satmaya çalışırken yakalandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde mağazadan çaldığı elektronik cihazları internet üzerinden müşteri kılığındaki polis ekiplerine satmaya çalışırken yakalanan şahıs tutuklandı.

12 Temmuz 2019 Cuma 17:38
Çaldıklarını polis ekiplerine satmaya çalışırken yakalandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde mağazadan çaldığı elektronik cihazları internet üzerinden müşteri kılığındaki polis ekiplerine satmaya çalışırken yakalanan şahıs tutuklandı.


Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı’nda bulunan bir mağazada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektronik ürünlerin satıldığı mağazaya farklı tarihlerde gelen bir şahıs, kaşla göz arasında jiletle kestiği kutulardaki elektronik cihazları çaldı. Art arda yaşanan olayı fark eden mağaza sahibi durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine mağazaya giden Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Mağazadaki güvenlik kameralarını inceleme altına alan ekipler, elektronik cihazları çalan şahsın E.K. (40) olduğunu tespit etti.


Şahsı takip altına alan ekipler, çaldığı ürünleri internet üzerinden satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Müşteri kılığına giren ekipler, E.K.’ye cihazları satın almak istediğini söyledi. Daha sonra şahısla anlaşan ekipler, cihazları teslim almak için E.K. ile Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi’nde buluşma kararı aldı. Elindeki ürünleri teslim etmek için buluşma noktasına gelen şahıs, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şahsın ifadesinde ürünleri borcu için çaldığını iddia ettiği öğrenildi.


Bir firmada özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen E.K., tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyedeki ifadesinin ardından hakim karşısına çıkartılan E.K.’nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 17:38
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