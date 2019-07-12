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Çaldıklarını müşteri kılığına giren polis ekiplerine satmaya çalışırken yakalandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde defalarca girdiği mağazadan çaldığı yaklaşık 2 bin TL değerindeki elektronik cihazı internet üzerinden satmaya çalışan şahıs, müşteri kılığına giren polis ekipleri tarafından yakalandı.

12 Temmuz 2019 Cuma 15:24
Çaldıklarını müşteri kılığına giren polis ekiplerine satmaya çalışırken yakalandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde defalarca girdiği mağazadan çaldığı yaklaşık 2 bin TL değerindeki elektronik cihazı internet üzerinden satmaya çalışan şahıs, müşteri kılığına giren polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı’nda bulunan bir mağazada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektronik ürünlerin satıldığı mağazaya farklı tarihlerde gelen bir şahıs, kaşla göz arasında jiletle kestiği kutulardaki elektronik cihazları çaldı. Art arda yaşanan olayı fark eden mağaza sahibi durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine mağazaya giden Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Mağazadaki güvenlik kameralarını inceleme altına alan ekipler, elektronik cihazları çalan şahsın E.K. (40) olduğunu tespit etti.



Çaldığı ürünleri polis ekiplerine satmaya çalışırken yakalandı


Şahsı takip altına alan ekipler, çaldığı ürünleri internet üzerinden satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Müşteri kılığına giren ekipler, E.K.’ye cihazları satın almak istediğini söyledi. Daha sonra şahısla anlaşan ekipler, cihazları teslim almak için E.K. ile Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi’nde buluşma kararı aldı. Elindeki ürünleri teslim etmek için buluşma noktasına gelen şahıs, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şahsın ifadesinde ürünleri borcu için çaldığını iddia ettiği öğrenildi. Bir firmada özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen E.K., tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.



Hırsızlık anı güvenlik kamerasında


Öte yandan, şahsın girdiği mağazada ürünleri çalma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen hırsızlık anlarında şahsın, ürünlerin yanına gelerek kutusunu eline aldığı görülüyor. Kutu içerisindeki ürünü jilet yardımı ile çıkartan şahıs, daha sonra elindeki çantaya atıyor.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 15:24
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