0553 313 94 23

Çaldıkları otomobille büfe soyan hırsızlar kıskıvrak yakalandı

Kağıthane’den çaldıkları otomobille büfe soyan hırsızlar ekiplerin operasyonuyla yakalandı.

28 Şubat 2019 Perşembe 12:26
Çaldıkları otomobille büfe soyan hırsızlar kıskıvrak yakalandı

Kağıthane’den çaldıkları otomobille büfe soyan hırsızlar ekiplerin operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin büfeyi soydukları an kameralara yansırken kaçarken düşürdükleri sigaraların yoldan geçen vatandaşlar tarafından alınması ise pes dedirtti.



Kağıthane, Çağlayan Mahallesi’nde gerçekleşen evden hırsızlık olayının ardından vatandaşların şikayeti üzerine ekipler harekete geçti. Şüphelilerin evden aldıkları kontak anahtarıyla park halindeki otomobili çalıp kayıplara karıştığını tespit eden ekipler çalışmalarını sıklaştırdı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler çalıntı otomobil üzerinden yola çıkarak şüphelilerin peşine düştü. Çalışmalar sırasında Zeytinburnu’nda bulunan bir büfeden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan ekipler olay yerine gitti.



Hırsızların rahat tavırları pes dedirtti


Güvenlik kameraları incelendiğinde şüphelilerin Çağlayan’da otomobili çalan şüphelilerle aynı kişiler olduğu ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelilerin hırsızlık olayını gerçekleştirmek için uygun anı beklediği ve 7. seferde kepenkleri kırarak içeri girdiği görüldü. Büfenin içine giren şüphelilerin içeriden çaldıkları sigaraları poşetlere doldurarak geldikleri otomobile taşıdıkları kameraya yansıdı. Bu esnada yoldan geçen bir taksi sürücüsünün şüphelileri görüp ne yaptıklarını sorduğu ve ancak şüphelilerin hiç bir şey olmamış gibi hırsızlığa devam etmesi pes dedirtti. Taksi sürücüsünün araçtan ineceği esnada şüphelilerin araca binerek uzaklaşmaya çalışıp arkadaşlarının birini büfede bırakması ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Bu esnada şüphelinin büfeden çıkarak arkadaşlarının olduğu otomobile doğru koşarken çaldığı paraları ve sigara paketlerini düşürdüğü, geri dönerek düşürdüklerinin bir kısmını alıp otomobile binerek kayıplara karıştığı görüldü.



Hırsızların düşürdükleri sigara paketleri ve paraları yoldan geçenlerin alması pes dedirtti


Şüphelilerin olay yerinden kaçmasının ardından kameraya yansıyan görüntüler ise pes dedirtti. Şüphelilerin kaçışları sırasında ellerinden düşürdükleri para ve sigaraları yoldan geçen kişilerin yerden alarak ceplerine atması görenleri hayrete düşürdü.



Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı


Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucunda 3 şüpheliden 2’si yakalanarak kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerin tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 12:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TFF'den resmi açıklama: Şenol Güneş ile anlaşıldı
    1. TFF'den resmi açıklama: Şenol Güneş..
    2. Burhaniye’de Kültür ve Sanat..
    3. Küçükbaş hayvan sürüsü trafiği aksattı
    4. Okullar arası step aerobik il..
    5. Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli..
    6. Turkcell’li atletler Avrupa seferinde
    7. Burun estetiğinde merak edilen noktalar
    8. FETÖ sanığından "Sohbetlere devlet..
    9. İlk oruç ne zaman tutulacak? 2019..
    10. Kaçak cep telefonu operasyonunda şok..
    11. Okullar arası Yıldız Kızlar Grup..
    12. Bakan Pakdemirli, Yenice’ye müjdelerle..
    13. Aşırı tuz ve şeker kullanımı mutfakta..
    14. Daimler ve BMW, "sürücüsüz otomobil"..
    15. Eski eşini öldürmek için oğlunu..
    16. Sokağa zehirli makarna bıraktılar... 3..
    17. Kınalı keklikler doğanın korunmasına..
    18. 7 mürettebatı kurtaran Sahil..
    19. Domaniç’te kar yağışı, sis ve buzlanma
    20. AK Parti 28 Şubat’ı unutmadı
    21. Şikayetler artık polise yüz yüze..
    22. 2019 YKS başvurularında son gün ne..
    23. KidZania ve SosyalBen Vakfı’dan..
    24. ’Küheylan’ı ile 6 bin kilometre yol..
    25. Hisarcık’ta geçen yıl açılan 129 kursa..
    26. Pakistan hava sahası uçuşlara geçici..
    27. Sosyal medyadan PKK propagandası yapan..
    28. "Artık demokrasisi ve artan..
    29. Peribacaları beyaza büründü
    30. "Karşı ittifakta gariplik var"
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    Peygamberimiz'e hakaret eden öğretmene sahip çıktı!
    Peygamberimiz'e hakaret eden öğretmene sahip çıktı!
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."