Çaldıkları otomobille büfe soyan hırsızlar kıskıvrak yakalandı

Kağıthane’den çaldıkları otomobille büfe soyan hırsızlar ekiplerin operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin büfeyi soydukları an kameralara yansırken kaçarken düşürdükleri sigaraların yoldan geçen vatandaşlar tarafından alınması ise pes dedirtti.

Kağıthane, Çağlayan Mahallesi’nde gerçekleşen evden hırsızlık olayının ardından vatandaşların şikayeti üzerine ekipler harekete geçti. Şüphelilerin evden aldıkları kontak anahtarıyla park halindeki otomobili çalıp kayıplara karıştığını tespit eden ekipler çalışmalarını sıklaştırdı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler çalıntı otomobil üzerinden yola çıkarak şüphelilerin peşine düştü. Çalışmalar sırasında Zeytinburnu’nda bulunan bir büfeden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan ekipler olay yerine gitti.

Hırsızların rahat tavırları pes dedirtti

Güvenlik kameraları incelendiğinde şüphelilerin Çağlayan’da otomobili çalan şüphelilerle aynı kişiler olduğu ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelilerin hırsızlık olayını gerçekleştirmek için uygun anı beklediği ve 7. seferde kepenkleri kırarak içeri girdiği görüldü. Büfenin içine giren şüphelilerin içeriden çaldıkları sigaraları poşetlere doldurarak geldikleri otomobile taşıdıkları kameraya yansıdı. Bu esnada yoldan geçen bir taksi sürücüsünün şüphelileri görüp ne yaptıklarını sorduğu ve ancak şüphelilerin hiç bir şey olmamış gibi hırsızlığa devam etmesi pes dedirtti. Taksi sürücüsünün araçtan ineceği esnada şüphelilerin araca binerek uzaklaşmaya çalışıp arkadaşlarının birini büfede bırakması ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Bu esnada şüphelinin büfeden çıkarak arkadaşlarının olduğu otomobile doğru koşarken çaldığı paraları ve sigara paketlerini düşürdüğü, geri dönerek düşürdüklerinin bir kısmını alıp otomobile binerek kayıplara karıştığı görüldü.

Hırsızların düşürdükleri sigara paketleri ve paraları yoldan geçenlerin alması pes dedirtti

Şüphelilerin olay yerinden kaçmasının ardından kameraya yansıyan görüntüler ise pes dedirtti. Şüphelilerin kaçışları sırasında ellerinden düşürdükleri para ve sigaraları yoldan geçen kişilerin yerden alarak ceplerine atması görenleri hayrete düşürdü.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucunda 3 şüpheliden 2’si yakalanarak kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerin tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.