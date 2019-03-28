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Çaldıkları motosikletleri parçalayıp satan 6 kişi yakalandı

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde motosikletleri çalıp parçaladıktan sonra sattığı iddia edilen 6 kişi yakalandı.

28 Mart 2019 Perşembe 15:40
Çaldıkları motosikletleri parçalayıp satan 6 kişi yakalandı

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde motosikletleri çalıp parçaladıktan sonra sattığı iddia edilen 6 kişi yakalandı.


Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kılılı Mahallesi’nde kendisine ait motosikletin çalındığını öğrenen Mustafa Ç. durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili bölgede araştırma yapan jandarma ekipleri Cuma T., Ali İ., Süleyman K., Yasin B., Erdem T. ve Ünal T. isimli şahısları gözaltına aldı.


Jandarma, çalıntı motosikleti Yasin B.’nin evinin ahırında parçalanmış halde ele geçirdi.


Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 15:40
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