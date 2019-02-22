Çaldıkları motosikleti uyuşturucu madde karşılığında sattılar

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde 2 ay önce motosiklet çalan 2 zanlı yakalanırken, çaldıkları motosikleti uyuşturucu madde karşılığında sattıkları öğrenildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Mescit Mahallesi’nde ve yaklaşık 2 ay öncede Emrullah Mahallesi’nde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayları ile ilgili olarak yapılan takip ve araştırmalar sonucunda motosikletleri çalan şahısların A.K.Ç. ve A.K. olduğu tespit edildi. Mescit Mahallesi’nde çalınan motosiklet, aramalar sonucu saklandığı yerden alınarak sahibine teslim edildi. Diğer motosikletin ise Çay ilçesi Yesilyurt köyünde ikamet eden R.A. ve İ.T. isimli şüpheliye uyuşturucu madde karşılığında satıldığı belirlendi. Hırsızlık olayına karışan her 2 zanlı ve uyuşturucu madde satan R.A. ve İ.T., uyuşturucu madde satmaktan gözaltına alındı.

A.K.Ç. ve A.K., ’hırsızlık yapmak’ ve ’kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak’ suçundan gözaltına alınarak adlı mercilere sevk edildi.