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Çaldıkları milyon dolarlık sefer tasında yemek yediler

Hindistan'da Haydarabad prensliğinin son hükümdarı Osman Ali Han'ın geçen hafta müzeden çalınan pırlanta işlemeli altın sefer tası bulundu.

12 Eylül 2018 Çarşamba 15:52
Çaldıkları milyon dolarlık sefer tasında yemek yediler

Polis, Haydarabad'da bir baskınla yakalanan iki hırsızın, zengin olacakları umuduyla Mumbai'de beş yıldızlı bir otele yerleştikleri ve yemeklerini bu kapta yediğini açıkladı.

Soygunda sefer tasıyla birlikte çalınan yakut işlemeli bir fincanla çay kaşığı da ele geçirildi.

Çalınan parçaların toplam değerinin yedi milyon dolar olduğu belirtiliyor.

Hindistan polisine göre, Haydarabad Nizamı Osman Ali Han'ın müzeye dönüştürülen sarayına giren hırsızlar soygundan önce 32 güvenlik kamerasını da kapattı.

SEFER TASINI SATACAK KİMSE BULAMADILAR 

Hırsızlar, soygundan sonra, çaldıkları parçaları satabilecekleri birilerini bulmak umuduyla Mumbai'de lüks bir otele yerleşti. Burada birkaç gün kalan ve yemeklerini de bu kapta yiyen hırsızlar müşteri bulamayınca Haydarabad'a geri döndü.

Müzenin yakınlarındaki bir kameranın kayıtlarından motosikletle giden iki adamın izini süren polis, soyguncuların bu kişiler olduğunu belirledi. Hırsızlar, bir baskınla yakalandı.

Bulunan parçalar, 2000 yılında açılan müzeye iade edilecek.

Müzede Osman Ali Han'a 1937'de verilen pahalı hediyeler sergileniyor.

1724'te kurulan ve 1947'de lağvedilen Haydarabad prensliği, Hindistan'ın en büyük prensliğiydi.

1967'de ölen ve büyük bir mücevher koleksiyonunu bulunan Ali Han, dünyaca ünlü yumurta büyüklüğündeki Yakup Elması'nın da sahibiydi.

 

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 15:52
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