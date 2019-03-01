Çaldıkları kabloyu eritmek isteyen iki kişi yakalandı Gaziantep’te çaldıkları kabloları eritmet isteyen 2 kişi, polise yakalandı.

Gaziantep’te çaldıkları kabloları eritmet isteyen 2 kişi, polise yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre Gaziantep’in Karacahmet Mahallesi Şehit Serdar Şakır Anadolu Lisesi arka bahçesinde bulunan 2 kişi, çaldıkları kabloları eritmek için ateş yaktı. Vatandaşların ihbari üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 2 şahsın kaçtığı fark etti. Yaşanan kovalamacada yakalanan H.İ.Y. ve S.U, gözaltına alındı. Şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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