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Çaldıkları kabloyu eritmek isteyen iki kişi yakalandı

Gaziantep’te çaldıkları kabloları eritmet isteyen 2 kişi, polise yakalandı.

01 Mart 2019 Cuma 10:25
Çaldıkları kabloyu eritmek isteyen iki kişi yakalandı

Gaziantep’te çaldıkları kabloları eritmet isteyen 2 kişi, polise yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

Edinilen bilgiye göre Gaziantep’in Karacahmet Mahallesi Şehit Serdar Şakır Anadolu Lisesi arka bahçesinde bulunan 2 kişi, çaldıkları kabloları eritmek için ateş yaktı. Vatandaşların ihbari üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 2 şahsın kaçtığı fark etti. Yaşanan kovalamacada yakalanan H.İ.Y. ve S.U, gözaltına alındı.

 

Şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 10:25
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