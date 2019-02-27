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Çaldıkları dorse ile yakalandılar

Kütahya’dan çaldıkları dorseyi Manisa’ya götüren zanlılar, jandarma tarafından Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde yakalandı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 16:52
Çaldıkları dorse ile yakalandılar

Kütahya’dan çaldıkları dorseyi Manisa’ya götüren zanlılar, jandarma tarafından Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde yakalandı.


Kütahya’dan çaldıkları dorseyi 45 plakalı çekiciye takarak götüren zanlılar, jandarmanın dikkati sayesinde yakalandılar. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Gökçebağ-Ayvacık Mahallesi arasında durdurdukları 45 plakalı araca bağlı 45 plakalı dorsede yaptıkları detaylı incelemede, dorsenin şase numarasının kesik olduğu tespit etti. Araçlarda bulunan A.Ş., S.A. ve E.Y.’nin yapılan sorgulamalarında A.Ş.’nin "Motorlu Taşıt Hırsızlığı, Resmi Belgede Sahtecilik ve Dolandırıcılık" suçlarından suç kaydı olduğu tespit edildi. Yapılan sorgulamada zanlıların, dorseyi Balıkesir-Kütahya devlet yolu kenarında park halindeyken çaldıkları, bulundukları yerde 45 ... plakayı taktıkları ve satmak amacıyla Manisa’ya götürecekleri tespit edildi. Jandarma ekipleri çekici araçta yaptıkları aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve 26 adet 7.65 tabanca mermisi ele geçirdi.


Olayla ilgili olarak adli makamların talimatıyla A.Ş., S.A. ve E.Y. gözaltına alındı, haklarında yasal işlem başlatıldı.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 16:52
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