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Çaldığı pırlantayı yutan turiste 8 yıl 9 ay hapis cezası

Marmaris'te kuyumcudan pırlanta çaldığı iddiasıyla yargılanan turiste 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi

09 Şubat 2019 Cumartesi 18:35
Çaldığı pırlantayı yutan turiste 8 yıl 9 ay hapis cezası

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kuyumcudan çaldığı 40 bin dolar değerindeki pırlantayı yuttuğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan İrlandalı turist 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Marmaris 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ian Cambell ve avukatı katıldı.

Mahkeme, etkin pişmanlıktan yararlanma talebini reddettiği sanığa, "nitelikli hırsızlık" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Sanığın avukatı, bir üst mahkemeye başvurarak karara itiraz edeceklerini söyledi.

Tatil için Marmaris'e gelen İrlandalı Cambell, 3 Ekim 2018'de girdiği bir kuyumcuda 40 bin dolar değerindeki 2,5 karatlık pırlantayı satın alma bahanesiyle incelemeye başlamış, el çabukluğuyla cebine koyduğu pırlantanın kaybolduğu anlaşılınca durum polise bildirilmişti. Ekiplerin geldiğini fark eden Ian Cambell, pırlantayı yutarak kaçmaya çalıştığı esnada gözaltına alınmıştı. Kolonoskopi yöntemiyle vücudundan çıkarılan pırlanta kuyumcuya teslim edilirken, Cambell tutuklanmıştı.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 18:35
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