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Çaldığı paraları harcayamadan yakalandı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde bir iş yerine girip 9 bin lira çalan hırsız, paraları harcayamadan güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

21 Şubat 2019 Perşembe 11:27
Çaldığı paraları harcayamadan yakalandı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde bir iş yerine girip 9 bin lira çalan hırsız, paraları harcayamadan güvenlik güçleri tarafından yakalandı.


Olay, Ergani ilçesi Şirinevler Caddesi Diyarbakır Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 14 şubatta iş yerine giren bir kişi, çekmecede bulunan 9 bin lirayı alarak kayıplara karıştı. Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık zanlısının kaçarken kullandığı aracın plakasını belirledi. Yapılan incelemeler sonucunda hırsızlığı gerçekleştiren Halit İ., Diyarbakır il merkezinde olduğu belirlendi. Zanlının yakalanması için çalışma başlatan güvenlik güçleri, belirlenen araçta bulunan Halit İ.’yi gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada şahsın çaldığı paralar bulunarak sahibine teslim edilirken, işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlının tutuklandığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 11:27
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