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Çaldığı koyunları otomobille götürürken yakalandı

Konya'da jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları otomobilin ön ve arka koltuklarında, ayakları bağlı 7 koyun olduğunu fark etti- Hayvanların çalıntı olduğu tespit edilince gözaltına alınan sürücü tutuklandı

22 Kasım 2018 Perşembe 10:03
Çaldığı koyunları otomobille götürürken yakalandı

KONYA (AA) - Konya'nın Sarayönü ilçesinde çaldığı koyunları otomobille kaçırırken yakalanan zanlı tutuklandı.

Sarayönü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kartepe Mahallesi'nde tren hattını kontrol ettikleri sırada şüphelendikleri Hasan Eren'e ait 68 BJ 390 plakalı otomobili durdurdu.

Ekipler, otomobilin ön ve arka koltuklarında, ayakları bağlı 7 koyun olduğunu fark etti. Şüphelinin çelişkili ifadeleri üzerine küpe numaralarından sorgulanan hayvanların, Başhüyük Mahallesi'nde hayvancılık yapan Hasan İnanır'a ait olduğu belirlendi.

Jandarmanın telefonla görüştüğü Hasan İnanır, ekiplere, ağıl kilidinin kırılarak içerideki küçükbaş hayvanlarının çalındığını söylediği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 10:03
  1. çalıntı hayvan
  2. HIRSIZLIK
  3. Konya
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