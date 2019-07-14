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Çaldığı kablolarla 400 bin liralık zarar verdi

Van’da elektrik trafolarında meydana gelen 14 ayrı hırsızlık olayında 400 bin lira değerinde kablo çalan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

14 Temmuz 2019 Pazar 09:33
Çaldığı kablolarla 400 bin liralık zarar verdi

Van’da elektrik trafolarında meydana gelen 14 ayrı hırsızlık olayında 400 bin lira değerinde kablo çalan şüpheli, polis tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.ye (VEDAŞ) ait trafolarda 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasında meydana gelen 14 ayrı “kablo hırsızlığı” olayında yaklaşık 400 bin TL değerinde kablonun çalınması ile ilgili olarak Asayiş Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince oluşturulan özel ekip çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında trafoların bulunduğu güzergâhlar üzerindeki güvenlik kameraları incelendi. Hırsızlık olayının genellikle gece saat 03.00-05.00 arasında gerçekleştirildiği, hırsızlık olayında inşaat makası ve kablo kesme aparatıyla kabloların kesildiği, kablolar kesildikten sonra elektrik akımının çarpmaması için enerji olan ucunun siyah veya beyaz bantla bantlandığı yâ da poşet veya bez parçası kullanıldığı tespit edildi. Hırsızlık olayını gerçekleştirenin ise M.B. isimli şüpheli olduğu tespit edildi. Zanlı, 9 Temmuz günü Şerefiye Mahallesi Seher 1. Sokak’taki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin üst ve ikametinde yapılan aramada demir kesme makası, kablo kesme aparatı, bakırı çıkartılmış ve soyulmuş kablo kılıfları, elektrik direklerine tırmanma aparatı, testere, tırmanma ipi, bir miktar uyuşturucu madde ve maddeyi kullanmaya yarayan düzenekler ele geçirildi. Zanlı hakkında tanzim edilen tahkikat evrakıyla birlikte çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 09:33
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