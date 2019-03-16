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Çaldığı kabloları bagajda taşırken yakalandı

Muğla’nın Menteşe ilçesinin kırsal mahallesi Dokuzçam’da telefon kablolarını çaldıktan sonra aracının bagajında taşıyan şüpheli Göktepe Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

16 Mart 2019 Cumartesi 11:33
Çaldığı kabloları bagajda taşırken yakalandı

Muğla’nın Menteşe ilçesinin kırsal mahallesi Dokuzçam’da telefon kablolarını çaldıktan sonra aracının bagajında taşıyan şüpheli Göktepe Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre Menteşe ilçesi Dokuzçam mahallesinde Türk Telekom’a ait bakır kabloların kesilerek çalınacağı ihbarını alan Göktepe Jandarma Karakol ekipleri, plakası belirlenen aracı durdurmak istedi. Aracı kullanan N.S. isimli şüpheli jandarmayı görünce kaçtı. Uzun süren kovalamaca sonrası N.S.yi yakaladı. Araçta yapılan aramada bagaj bölümünde yaklaşık 100 metre bakır kablo ele geçirildi.


Yakalanan N.S. Göktepe Jandarma Karakol ekiplerince gözaltına alındı. N.S. Jandarmadaki ifadesinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 11:33
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