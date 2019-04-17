Çaldığı içki şişesini montuna saklayan hırsız kamerada Silivri’de büfeden çaldığı alkol şişesini montunun içine saklayan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.

Silivri’de büfeden çaldığı alkol şişesini montunun içine saklayan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, Silivri Fatih Mahallesi Emin Sokak’ta bir büfede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekel bayiine gelen biri kadın 2 kişi alışveriş yapmaya başladı. Erkek iş yeri sahibini oyalarken, kadın ise buzdolabına yöneldi. Dolaptaki alkol şişesini eline alan kadın, arkadaşının arkasına geçerek şişeyi telefonla konuşuyor numarasıyla montunun içine sakladı. Telefon görüşmesini sürdürerek iş yerinden çıkan kadın kayıplara karıştı. Kadının içki çaldığı o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Şüphelilerin iş yerlerinden çaldıkları alkol şişelerini başka büfelere satarak paraya çevirdiği, Silivri’de birçok Tekel ürünü satışı yapan iş yerini aynı şekilde zarara uğrattıkları öğrenildi.

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