Çaldığı demirleri at arabasına yükleyip kaçarken yakalandı Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde çaldığı demirleri at arabasına yükleyen şahıs, polis tarafından yakalandı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde çaldığı demirleri at arabasına yükleyen şahıs, polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, atıl durumdaki eski Malkara Devlet Hastanesi binasına giren bir şahıs, topladığı demirleri at arabasına yükledi. İhbar üzerine şahsın peşine düşen Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Büro, Asayiş Büro ve Yiğit Polis Merkezi ekipleri, kısa sürede çalınan demirlerin yüklendiği at arabasını yakaladı. Yaklaşık 500 kilo demir parçasına el konulurken, at arabalı şahıs gözaltına alındı.

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