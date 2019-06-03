Çaldığı bisikletin parasını ödemek isterken yakalandı Edirne’nin Keşan ilçesinde çaldığı bisikletin parasını ödemek için mağazaya geri dönen hırsız, kasada yakalandı.

Edirne’nin Keşan ilçesinde çaldığı bisikletin parasını ödemek için mağazaya geri dönen hırsız, kasada yakalandı.

Keşan’da bir alışveriş mağazasında yaşanan hırsızlık olayı üzerine yapılan araştırmalar sonucunda Asayiş Büro ekipleri, zanlının Gökçetepe köyünde olduğunu tespit etti. Zanlının Y.P. olduğu güvenlik kameralarından alınan görüntülerle de tespit edildi. Şüphelinin alışveriş mağazasına gidip çaldığı bisikletin parasını ödeyeceği bilgisine ulaşan polis, zanlıyı markette yakaladı. Polis Y.P.’yi gözaltına alırken, söz konusu bisiklet müştekiye teslim edildi.

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