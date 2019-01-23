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Çaldığı bilgisayarı hurdacıya sattı

Başkentte müşteri gibi girdiği iş yerinden çaldığı dizüstü bilgisayarı kabanının altına saklayan zanlının hırsızlık yaptığı an, güvenlik kamerasınca kaydedildi

23 Ocak 2019 Çarşamba 11:00
Çaldığı bilgisayarı hurdacıya sattı

Ankara'da müşteri gibi girdiği iş yerinden çaldığı dizüstü bilgisayarı kabanının altına saklayan zanlının hırsızlık anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Altındağ ilçesine bağlı Ulubey Mahallesi'nde faaliyet gösteren iş yerinde, bilgisayarın yerinde olmadığını fark eden görevliler, durumu polise bildirdi.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Altındağ Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, iş yerine gelen zanlının içeride kimsenin bulunmadığı sırada masanın üzerindeki dizüstü bilgisayarı şarj cihazından çıkardıktan sonra kabanının altına saklayarak dışarı çıktığını belirledi.

Yapılan incelemede, zanlının "uyuşturucu kullanmak ve hırsızlık" gibi 14 ayrı suçtan kaydı bulunan Ahmet B. olduğu tespit edildi. Evinde gözaltına alınan zanlı, çaldığı bilgisayarı hurdacıya 140 liraya sattığını itiraf etti.

Bunun üzerine çalıntı eşyaları satın alan biri Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 11:00
  1. Ankara
  2. Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü
  3. Çaldığı laptopu hurdacıya 140 liraya satmış
  4. güvenlik kamerası
  5. Suç Araştırma Büro Amirliği

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