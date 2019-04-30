ÇAKÜ Teknoloji Gelişim Bölgesi Anonim Şirketi kuruldu

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Teknoloji Gelişim Bölgesi Anonim Şirketi protokolü Çankırı Karatekin Üniversitesi ile paydaşları arasında imza altına alındı.

Çankırı Ticaret Sicil Müdürü M. Emin Kızılay hazır bulunduğu, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu’nda düzenlenen tören ile Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kaydı yapılan şirketin yönetici imza sirküleri de Çankırı 1. Noteri’nce onaylanarak ÇAKÜ Teknoloji Gelişim Bölgesi Yönetici Anonim Şirketi resmen kuruldu.

İmza töreninde konuşan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, ÇAKÜ Teknoloji Bölgesi Anonim Şirketi’nin Çankırı açısından önemli bir dönüm noktası olduğunun altını çizerek, “Şehrin bilim aklı olarak şehir için birçok alanda önemli proje çalışmalarımız var. Bu çalışmalarımızın bir ayağını da 1,5 yıllık bir çalışmanın ürünü olan TEKNOKENT oluşturuyor. Bildiğiniz gibi Çankırı kalkınmada öncelikli bölgelere uygulanan teşvik sistemi içerisinde bulunuyor. Yani bizim ÇAKÜ TEKNOKENT’i Yakınkent OSB içinde kurmamızın bir anlamı var. Orada hem yatırım, hem teori, hem uygulama hem de üretim olacak ve bunun Çankırı’ya ve bölgeye çok büyük katkısı olacak. TEKNOKENT kurulumu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın teşviki ile sağlanmıştır. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Rektör Ayrancı konuşmasının devamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın teşvikleri 2023 yılına kadar devam edecek biz 2023 yılına kadar 50 milyon liralık yatırım teşvik desteği hazırladık. 2023 yılında biteceği ifade edilen teşviklerin yeni kararla 2033 yılına kadar uzatılması bekleniyor. Bu bizim için çok olumlu bir durum. 2019 yılı için 5 milyon liralık yatırım teşvik desteği hazırladık. Sağlanan bu mali kaynaklar TEKNOKENT’in kurulması ve gelişmesi için kullanılacaktır" diye konuştu.

İmzaların atılmasının ardından ÇAKÜ Teknoloji Gelişim Bölgesi Anonim Şirketi yönetici imza sirküleri Çankırı 1. Noterliği’nce tasdik edilerek şirket resmen kurulmuş oldu.