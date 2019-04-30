0553 313 94 23

ÇAKÜ Teknoloji Gelişim Bölgesi Anonim Şirketi kuruldu

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Teknoloji Gelişim Bölgesi Anonim Şirketi protokolü Çankırı Karatekin Üniversitesi ile paydaşları arasında imza altına alındı.

30 Nisan 2019 Salı 16:34
ÇAKÜ Teknoloji Gelişim Bölgesi Anonim Şirketi kuruldu

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Teknoloji Gelişim Bölgesi Anonim Şirketi protokolü Çankırı Karatekin Üniversitesi ile paydaşları arasında imza altına alındı.


Çankırı Ticaret Sicil Müdürü M. Emin Kızılay hazır bulunduğu, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu’nda düzenlenen tören ile Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kaydı yapılan şirketin yönetici imza sirküleri de Çankırı 1. Noteri’nce onaylanarak ÇAKÜ Teknoloji Gelişim Bölgesi Yönetici Anonim Şirketi resmen kuruldu.


İmza töreninde konuşan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, ÇAKÜ Teknoloji Bölgesi Anonim Şirketi’nin Çankırı açısından önemli bir dönüm noktası olduğunun altını çizerek, “Şehrin bilim aklı olarak şehir için birçok alanda önemli proje çalışmalarımız var. Bu çalışmalarımızın bir ayağını da 1,5 yıllık bir çalışmanın ürünü olan TEKNOKENT oluşturuyor. Bildiğiniz gibi Çankırı kalkınmada öncelikli bölgelere uygulanan teşvik sistemi içerisinde bulunuyor. Yani bizim ÇAKÜ TEKNOKENT’i Yakınkent OSB içinde kurmamızın bir anlamı var. Orada hem yatırım, hem teori, hem uygulama hem de üretim olacak ve bunun Çankırı’ya ve bölgeye çok büyük katkısı olacak. TEKNOKENT kurulumu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın teşviki ile sağlanmıştır. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.


Rektör Ayrancı konuşmasının devamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın teşvikleri 2023 yılına kadar devam edecek biz 2023 yılına kadar 50 milyon liralık yatırım teşvik desteği hazırladık. 2023 yılında biteceği ifade edilen teşviklerin yeni kararla 2033 yılına kadar uzatılması bekleniyor. Bu bizim için çok olumlu bir durum. 2019 yılı için 5 milyon liralık yatırım teşvik desteği hazırladık. Sağlanan bu mali kaynaklar TEKNOKENT’in kurulması ve gelişmesi için kullanılacaktır" diye konuştu.


İmzaların atılmasının ardından ÇAKÜ Teknoloji Gelişim Bölgesi Anonim Şirketi yönetici imza sirküleri Çankırı 1. Noterliği’nce tasdik edilerek şirket resmen kurulmuş oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 16:34
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    NATO'dan kritik Türkiye hamlesi! Tarih belirlendi
    1. NATO'dan kritik Türkiye hamlesi! Tarih..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Terör olursa..
    3. Sağlık Yüksek Hemşirelik Kulübünden..
    4. Tuzla’da çocuğu öldüresiye döven şahıs..
    5. 4. Ticaret Müşavirleri Konferansı
    6. Öğrencilerin eşya ve makine sergisi..
    7. Başkan Kibar’dan “Ramazan Sarayı"na..
    8. Askerlik süresi 6 aya son dakika düştü..
    9. Fabrika inşaatındaki kazada ağır..
    10. Erdemli’de hacı adayları..
    11. AB'den "Filistin Devleti" açıklaması
    12. Kahramanmaraş'ta "Alo Spor Projesi"..
    13. Cezayir eski Başbakanı yolsuzluk..
    14. Denizli’nin Mart ayı ihracatı 269..
    15. İzmir’de hurda deposunda patlama: 1 ölü
    16. Bulanıklı öğrencilerden muhteşem..
    17. FETÖ'cü sözde sıkıyönetim komutanına..
    18. Fatsa’da Ramazan pidesi fiyatları..
    19. Gömeç Belediye Başkanı Himam’a engelli..
    20. Huzurevinde kalma yaş sınırı 65’e..
    21. Gerger’de 2 kavga: 2 Yaralı
    22. Malatya’da Ramazan’da pideye ve ekmeğe..
    23. Boyner’in ‘İyiliğe Dönüştür’ projesine..
    24. Bartın'da FETÖ/PDY davaları
    25. Diyarbakır'da "Rekabetçi Sektörler..
    26. Türkiye ile Rusya’dan S-400 iştişaresi!
    27. ÇAKÜ Teknoloji Gelişim Bölgesi Anonim..
    28. Siirtli engelli ve çocuklardan doğa..
    29. Türk futbolunun efsane ekibi 94 yıl..
    30. Bulanık’ta TÜBİTAK Bilim Fuarı
    Cübbeli Ahmet Hoca: Saadet'e oy veren kardeşlerimiz...
    Cübbeli Ahmet Hoca: Saadet'e oy veren kardeşlerimiz...
    Cübbeli Ahmet Hoca, öfkesinin sebebini anlattı: Gerekirse kuru ekmek yiyeceğiz...
    Cübbeli Ahmet Hoca, öfkesinin sebebini anlattı: Gerekirse kuru ekmek yiyeceğiz...
    Profesörden şok yorum: BAE casusunu benim akrabalarım infaz etmiştir
    Profesörden şok yorum: BAE casusunu benim akrabalarım infaz etmiştir
    Erol Mütercimler'den bomba açıklama! "Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ile aynı mezara bile girmez"
    Erol Mütercimler'den bomba açıklama! "Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ile aynı mezara bile girmez"
    Kılıçdaroğlu’na beklediği destek geldi!
    Kılıçdaroğlu’na beklediği destek geldi!

    Günün Karikatürü

    30 Nisan 2019
    ABD’liler medeniyet saçıyor... San Fransisco helaya döndü, sokaklar insan pisliğiyle doldu
    ABD’liler medeniyet saçıyor... San Fransisco helaya döndü, sokaklar insan pisliğiyle doldu
    Rıza Sarraf'ın nerede olduğu ortaya çıktı
    Rıza Sarraf'ın nerede olduğu ortaya çıktı