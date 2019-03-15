Çakmak gazı çeken genç fenalaşarak hayatını kaybetti Yozgat’tan Kastamonu’ya okumayan gelen genç, çakmak gazı çekmesi sonucu fenalaşarak hayatını kaybetti.

Yozgat’tan Kastamonu’ya okumayan gelen genç, çakmak gazı çekmesi sonucu fenalaşarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Yozgat’tan Kastamonu’nun İhsangazi ilçesine Meslek Yüksekokuluna okumaya gelen 20 yaşındaki S.F.A., gece geç saatlerde fenalaşması sonucu İhsangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çakmak gazı çektiği iddiasıyla fenalaştığı ileri sürülen S.F.A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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