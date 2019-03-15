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Çakmak gazı çeken genç fenalaşarak hayatını kaybetti

Yozgat’tan Kastamonu’ya okumayan gelen genç, çakmak gazı çekmesi sonucu fenalaşarak hayatını kaybetti.

15 Mart 2019 Cuma 17:45
Çakmak gazı çeken genç fenalaşarak hayatını kaybetti

Yozgat’tan Kastamonu’ya okumayan gelen genç, çakmak gazı çekmesi sonucu fenalaşarak hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre Yozgat’tan Kastamonu’nun İhsangazi ilçesine Meslek Yüksekokuluna okumaya gelen 20 yaşındaki S.F.A., gece geç saatlerde fenalaşması sonucu İhsangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çakmak gazı çektiği iddiasıyla fenalaştığı ileri sürülen S.F.A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 17:45
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