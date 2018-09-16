THY - Orta Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Dolar fırsatçıları zıvanadan çıktı! Çakma ürüne çakma zam

Dolardaki yükselişi bahane ederek fahiş zam fırsatçılığı yapanlar işportaya kadar indi. Gıdadan giyime kadar seyyar piyasadaki çakma ürünlerde yüzde 100’e yakın zam yapıldığı görülüyor. Tüketici dernekleri, bu pervasızlığın vatandaşın psikolojisindeki olumsuz etkisine dikkat çekerek, denetimlerin marketler yanında sokakta da sürdürülmesi gerektiğini belirtiyor.

16 Eylül 2018 Pazar 07:12
Dolar fırsatçıları zıvanadan çıktı! Çakma ürüne çakma zam

Raflardaki zam fırsatçılığı işportaya kadar indi. Zaten maliyetinin beşte birine üretilen, sağlıksız ve kayıtdışı ürünlerde yüzde 100’e yakın fiyat artışı pes dedirtiyor. Sokaktaki pervasızlık en fazla teknoloji, giyim ve gıda işportasında görülüyor. Yetkililer, okulların açıldığı hafta vatandaşları kırtasiye ürünlerine karşı uyarıyor.

FISILTI GAZETESİ HIZLA YAYILIYOR

‘Her şeye zam geliyor, gelecek’ şeklindeki spekülatif söylemlerin fısıltı gazetesiyle hızla yayılması dar gelirliyi, en iyi bildiği yere yani işportaya yöneltiyor. Piyasada bir zam dalgası varmış izlenimi oluşturmanın yanlış olduğunu düşünen tüketici dernekleri, sağlıktan taviz vermeden basit bir karşılaştırmayla bile vatandaşın alışverişini yapabileceği görüşünde. Seyyar satıcıların sokaktaki yeni sloganı ise “Gel vatandaş gel akşam pazarı bunlar” değil, ‘Gel abla zamsız fiyatlar burada’ şeklinde. Anlayacağınız işportacı, gözlerimizin aşina olduğu fiyatlarını artırmaktan geri kalmamış.

SEYYAR SATICI DOLARI BAHANE EDİYOR

Mesela telefon şarj aletinin sokakta 10 lira civarında olduğunu çoğumuz bilir. Birkaç hafta öncesine kadar bu tahmin doğru iken şimdilerde 20 lirayı bulan rakamlar söz konusu. Artış özellikle teknoloji yan ürünlerinde dikkati çekerken, kulaklık 15’ten 25 liraya, taşınabilir batarya 20’den 30 liraya çıkmış durumda. 5 liraya satılan bayan tişört 10, okul çantası 20’den 35’e bayan çantası da 60 liraları görmüş. Sebebini soruyoruz, hepsinde bahane aynı: “Dolar arttı, zam geldi.” Stokçulukla çalışan ve genelde merdiven altı ürünleri pazara sunan seyyar piyasanın zam furyasına katılması, özellikle toplumda oluşacak olumsuz algıyı tetiklemesi açısından tehlikeli görülüyor. Bu nedenle, Zabıta başta olmak üzere tüm kurumlara çarşıda ve pazarda büyük iş düşüyor. Yani iş sadece market denetlemekten ibaret olmamalı. Malumunuz haberin iyisi de kötüsü de sokakta.

KALDIRIM MALINA PLAZA ZAMMI

İşin ilginç tarafı vatandaş daha ucuz olduğu düşüncesiyle seyyar piyasaya yönelirken, onlar da bunu fırsat bilerek etiketi değiştiriyor. Gıda, teknoloji, giyim gibi birçok sektörde kur bahane edilip fahiş zamlar yaşanınca özellikle bilinçsiz tüketici, sahte ve merdienaltı ürünleri tercih ediyor.

(Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 07:12
  1. dolar
  2. zam

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Babasını FETÖ'nün infaz ettiğini söylemişti... Ölü bulundu!
    1. Babasını FETÖ'nün infaz ettiğini..
    2. TSK'dan rejime karşı güçlü mesaj!..
    3. Çakma ürüne çakma zam!
    4. İçişleri Bakanlığı ‘hacker’ arıyor!
    5. Bakan müjdeyi verdi! Geri gelebilir
    6. Ali Ece'den hakem eleştirisi: VAR..
    7. Barcelona'dan muhteşem geri dönüş! 3..
    8. Rıdvan Dilmen'den Medel yorumu: İlk..
    9. Sinan Engin'den flaş açıklama:..
    10. Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul..
    11. Tolgay Arslan'dan galibiyet yorumu:..
    12. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş:..
    13. Beşiktaş'tan hakem tepkisi! 'Önemli..
    14. TBMM Başkanı Binali Yıldırım tuttuğu..
    15. Fenerbahçe'de Comolli sürpriz projeyi..
    16. Başkan Erdoğan piknikçilere sürpriz..
    17. Kıtalararası şampiyon olan Türk..
    18. Bölge diken üstünde! Arabistan'a..
    19. Yeni sezonda Diriliş Ertuğrul'a bomba..
    20. Yakayı ele verince böyle seslendi:..
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Erdoğan'ın 'döviz' kararına Ali Koç'tan tuhaf yorum!
    Erdoğan'ın 'döviz' kararına Ali Koç'tan tuhaf yorum!
    Metiner 'Kimse gücenmesin' deyip Meclis'teki israfı anlattı
    Metiner 'Kimse gücenmesin' deyip Meclis'teki israfı anlattı
    Amerikalı yazar asıl meseleyi açıkladı: “İsrail’e karşı duruyor İslam’a yöneliyorsunuz”
    Amerikalı yazar asıl meseleyi açıkladı: “İsrail’e karşı duruyor İslam’a yöneliyorsunuz”
    Müslümanlara skandal taahhüt! "Oğlum cumaya gitmeyecek"
    Müslümanlara skandal taahhüt! "Oğlum cumaya gitmeyecek"

    Günün Karikatürü

    16 Eylül 2018
    Florence kasırgası Kuzey Carolina'yı vurdu
    Florence kasırgası Kuzey Carolina'yı vurdu
    ABD'de PKK'lı teröristleri yere sermişti!
    ABD'de PKK'lı teröristleri yere sermişti!