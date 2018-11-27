Çakma 'Mustafa Kemal' CHP grup toplantısına katıldı
Mustafa Kemal'e benzemek için kırk takla atan ve bunu fırsata çeviren Göksal Kaya, yerel seçimlere sayılı günler kala CHP grup toplantılarında kendini göstermeye başladı. Çakmak 'Atatürk'ü gören CHP'liler heyecanlandı.27 Kasım 2018 Salı 14:42
Mustafa Kemal’e olan benzerliğini her bayram fırsata çeviren Göksel Kaya, CHP'nin hiçbir etkinliğini kaçırmıyor.
Gören CHP’liler heyecanlandı
Yerel seçimlere sayılı günler kala CHP Grup toplantılarında da boy göstermeye başlayan 'Feyk Mustafa Kemal' Göksel Kaya, CHP'liler tarafından sevgi seline boğuluyor.
Kaya, son olarak bugün CHP'nin grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı sırada kameralar tarafından görüntülendi.
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