"Çakma Ahmet Kaya"yı şok eden gelişme

2000 yılında hayatını kaybeden ve geçtiğimiz gün vefatının 23. yıldönümü olan Ahmet Kaya'nın dikkat çeken ses rengini uzun yıllardır pek çok kişi taklit ederek gündeme geliyor.

Son olarak ünlü sanatçının eşi Gülten Kaya ile kızları Turaç Melis Kaya ve Çiğdem Öztürk, 'İki Gözüm: Ahmet' adlı filmin başrol oyuncusu Özgür Tüzer'in Ahmet Kaya'yı izinsiz bir şekilde oynadığı ve şarkılarını seslendirdiği gerekçesiyle 3 yıl önce soluğu mahkemede almıştı.

Şimdi de ses rengi ve tonlamasıyla protez şarkılar seslendiren İsmail Yılmaz isimli şarkıcı Kaya ailesinin radarına girdi. İsmail Yılmaz'ın yaptığı açıklamaların sosyal medyada eşinin görselleri üzerine yerleştirilip paylaşılması ve 'Ahmet Kaya söyledi' algısı oluşmasından dolayı huzursuz olan Gülten Kaya, bu duruma son vermek için mahkemeye başvurdu.

Avukatlarına talimat veren Gülten Kaya, İsmail Yılmaz'dan davacı olacaklarını dile getirdi.