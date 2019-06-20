0553 313 94 23

Çakırlar Çayı nefes alacak

AYDIN (İHA) – Efeler Kemer Mahallesi Çakırlar Çayı’nda yaşanan alt yapı ve kanalizasyon sorunu ve beraberinde gelen yerleşim sorunu için mahalle sakinleri, Efeler Belediyesi Başkanı M.

20 Haziran 2019 Perşembe 17:21
Çakırlar Çayı nefes alacak

AYDIN (İHA) – Efeler Kemer Mahallesi Çakırlar Çayı’nda yaşanan alt yapı ve kanalizasyon sorunu ve beraberinde gelen yerleşim sorunu için mahalle sakinleri, Efeler Belediyesi Başkanı M. Fatih Atay’la toplantı gerçekleştirdi.



Vatandaşlar ile Belediye Meclis Salonu’nda bir araya gelen Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, mahallede yaşanan sorunları ve talepleri dinledi. Gerçekleştirilen toplantıda ilgili birim müdürlerinin yanı sıra ASKİ’den de yetkililer katıldı. Yaşadıkları en büyük sorun olan derenin ıslahı ve güvenliği konusunda görüşlerini bildiren mahalle sakinleri, yerleşim yerlerinin derenin yanında olduğu için çocuklarının kimi zaman oyun oynarken kazara dereye düştüğünü belirtip, dereye bir köprü kurulmasını talep ettiler. Buna ek olarak yaşadıkları ulaşım sorunundan da bahseden mahalleli, pazara gidip ihtiyaçlarını karşılamakta sıkıntı çektiklerini ve pazarın olduğu günler servis istediklerini söylediler.



“Bizzat ilgileneceğim”


Çakırlar sakinlerinin sorun ve taleplerini dinleyen Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, “Seçim öncesinde de vaat ettiğim gibi, Efeler Belediyesi olarak, mahallede yaşanan alt yapı ve kanalizasyon sorunlarını çözmek için her türlü desteği vereceğim. ASKİ’den katılan arkadaşımız gerekli girişimler de bulunacak, biz de konunun takipçisi olacağız, sorunun çözümü için ne gerekiyorsa yapacağız. Ulaşım sorunu için de ücretsiz servis tahsis edeceğim. Konu ile bizzat ilgileneceğim ve buna ek olarak çocukların dere kenarına gitmemeleri adına bir de onlara hediye olarak park yaptıracağım’’ dedi.



Mahallede yaşanan sorun ve sıkıntılar üzerine, vatandaş ile uzun bir toplantı yapan Atay, konuşulanların hayata geçirilmesi için ilgili birimlere talimat verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 17:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yunanistan Ticaret Ataşesi Trabzon’u ziyaret etti
    1. Yunanistan Ticaret Ataşesi Trabzon’u..
    2. Tatvan’da sokak hayvanları yararına..
    3. Başakşehir, Adebayor’a teşekkür etti
    4. Amasya'da şiddetli yağış
    5. TOKİ konutları hangi illerde 2019 |..
    6. Yeni Malatyaspor bombayı patlattı!..
    7. Bahçelievler'de toplu açılış töreni
    8. Neçirvan Barzani IKBY Başkanı..
    9. Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 2..
    10. Terör örgütü PKK'nın "infaz timi" davası
    11. Araklı’daki selde hayatını kaybedenler..
    12. F klavye kursu tamamlandı
    13. İstanbul seçimlerinde 10 milyon 560..
    14. İngiliz mahkemesinin Suudi Arabistan'a..
    15. Yol inşaatının tozu zeytinlikleri..
    16. Serdivan’da afetin izleri siliniyor
    17. Büyükşehir’in yönetim yapısı yeniden..
    18. Yıldırım: “Türkiye Yavuz’la bölgedeki..
    19. Yemenli askerler, BAE destekli..
    20. Antalya'da uyuşturucu operasyonu
    21. Marmaris yangını 3 hektarda kontrol..
    22. Trabzon’un Yomra-Özdil karayolu..
    23. GÜNCELLEME - Samsun'da FETÖ'nün hücre..
    24. Eniştesini öldüren kadına 12 yıl 6 ay..
    25. Alaplı’da Pat pat kazası: 1 yaralı
    26. Biga Kent Konseyinin yeni başkanı Tatlı
    27. Irak’ın yumurta almayı durdurması..
    28. Çekmeköy’de felçli vatandaşın orman..
    29. Isparta'da "Viking Savaşçısı" figürlü..
    30. "Yüzde 5,4 performansa İstanbul teslim..
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    Ünlü isimden Erdoğan'a destek! "Gel de bu adamın peşinden gitme!"
    Ünlü isimden Erdoğan'a destek! "Gel de bu adamın peşinden gitme!"
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"