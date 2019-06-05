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Çakırhöyük Beldesinde traktör ve su tanklarıyla eylem

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Çakırhöyük Beldesinin Boybey Mahallesine su verilmediği gerekçesi ile mahalle sakinleri traktör ve su tankları ile eylem yaptı.

05 Haziran 2019 Çarşamba 14:31
Çakırhöyük Beldesinde traktör ve su tanklarıyla eylem

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Çakırhöyük Beldesinin Boybey Mahallesine su verilmediği gerekçesi ile mahalle sakinleri traktör ve su tankları ile eylem yaptı.


Mahalle sakinleri, içme suyunun 2014’ten bu yana sürekli kesik olduğunu ve her zaman bir mağduriyet yaşadıklarını belirterek bu eylemi gerçekleştirdiklerini vurguladılar.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan mahalle sakinlerinden Hasan Özdemir, “Çakırhüyük Beldemizin 5 Mahallesinden biri olan Boybey Mahallesinde içme suyu 2014 yılından beri sürekli kesik halde. Gerçekleştirilen bu kesme işlemi dolayısıyla mahalle sakinleri mağdur olmakta. 2010 Yılında beldemizin içme suyu isale hattı projesini İlbank ile beraber yaptık. 26 Aralık 2011 yılında ise faaliyete girdi. İlbank tarafından yüzde 100 hibeli ve 12 bin metre uzunluğundaki bir projeydi. O günkü şartlarda belediye imkanlarımızla Levzin Mahallemizin tamamına 2 bin 500 metre içme suyu şehir şebekesi yaptık. Yani beldemizin 4 Mahallesine cazibe ile su verilirken, bir mahallesi yani Boybey Mahallesine enerji ile veriliyor. Mübarek Ramazan Bayramını kutladığımız bu sıcak Haziran ayında ne yazık ki Boybeyde İçme suyu yok. İçme suyu olmayınca vatandaş ne temizlik yapabildi nede dışarıdan gelen misafirlerine bir bardak su verdi. Mahalle sakinleri Bayramın ilk ışıkları ile benim yanıma geldiler. Bende bu gün bayram Adıyaman Milletvekillerimiz ve Besni protokolü bayramlaşma yapacaklar dedim ve Besni’ye bayramlaşmaya traktör ve tankerlerimizle gidelim dedim. Yapmış olduğumuz müzakereler neticesinde 4 kişilik bir grupla Besni’ye gittik. Vekillerimizle görüştük, gereği yapılmasa Adıyaman’a gerekirse Ankara’ya gideceğimizi dile getirdik. Şimdi Boybey Mahallemizde her evde bir su tankı var. 2014’ten bu yana birçoğu sondaj kuyusu açtılar. Kuyuların çoğunda maalesef suda çıkmıyor,çıkanda 1-2 saat çalışıp kapanıyor. Bu sorununun bir an önce düzeltilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 14:31
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