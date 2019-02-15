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Çakır’dan ‘tanzim satış yeri’ açıklaması

Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Turan Çakır, tanzim satış yerleri konusunda kendilerine bir talimat gelmediğini, talimat gelmesi doğrultusunda 2-3 gün içerisinde satışlara hazır hale getirebileceklerini söyledi.

15 Şubat 2019 Cuma 16:07
Çakır’dan ‘tanzim satış yeri’ açıklaması

Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Turan Çakır, tanzim satış yerleri konusunda kendilerine bir talimat gelmediğini, talimat gelmesi doğrultusunda 2-3 gün içerisinde satışlara hazır hale getirebileceklerini söyledi.


Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayı son toplantısı Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Meclis Başkanvekili Turan Çakır başkanlığında gerçekleşti. İlgili komisyonlardan meclise havale edilen 42 gündem maddesi, meclisten geçerek karara bağlandı. Meclis sonunda açıklamalarda bulunan Turan Çakır, tanzim satış yerleri konusunda bilgi verdi.



“Bize talep gelirse, birkaç gün içerisinde hazır oluruz”


Tanzim satış yerleri konusunda talimat gelirse çok çabuk bir şekilde harekete geçebileceklerini dile getiren Turan Çakır, “Tanzim satış yerleri kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesine yansıyan bir talimatta bulunulmadı. Vatandaşın da böyle bir beklentisi var. Böyle bir organizasyonu bize ’yapın’ dendiğinde biz hazırız. Böyle bir durum oluşursa İstanbul ve Ankara’da olduğu gibi yaya trafiğinin en yoğun olduğu yerlerde yapmayı düşünüyoruz. Buralar Saathane, Cumhuriyet Meydanı, Atakum ve Canik gibi ilçelerde de birkaç noktada yapılabilir. Bize böyle bir talimat gelse birkaç gün içerisinde yapabiliriz. Çünkü prefabrik olacağı için çok basit. İmar Lmt. Şirketimiz ve onun dışında Anakent İmar Şirketimiz var. Ürünler, Tarım Kredi Kooperatifleri kanadıyla alınıyor. Onlar, üreticiden ürünleri alıp belediyelere ulaştırıyorlar. Biz de bu ürünleri perakendecilere ulaştırıyoruz. Ancak şu anda Tarım Kredi Kooperatifine ve bize böyle bir talimat gelmedi. Talimat geldiğinde buna yapmak bizim için çok kolay. Talep olursa bu işe ilçe belediyeleri de katılabilir. Büyükşehir Belediyesi olarak buna hazırız” dedi.


Samsun Büyükşehir Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı 11 Mart tarihinde yapılacak.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 16:07
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