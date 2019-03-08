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Çakır’dan seçim vurgusu

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçiminin önemine vurgu yaparak, "Yerel seçim, ülkemizin gidişatı noktasında da oldukça önemli" dedi.

08 Mart 2019 Cuma 17:29
Çakır’dan seçim vurgusu

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçiminin önemine vurgu yaparak, "Yerel seçim, ülkemizin gidişatı noktasında da oldukça önemli" dedi.


Milletvekili Çakır, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimi kapsamında temaslarını sürdürüyor. Çakır, seçim çalışmaları kapsamında Yeni Malatya Gazetesi, Demirören Haber Ajansı Malatya İl Temsilciliği’ni ziyaret etti. Milletvekili Çakır, ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, "Türkiye’nin mücadelesinde elinin güçlü olması gerekiyor. Çatlak yapı, zayıf hükümetlerin bu süreçleri yönetme şansı yok. 10 yıldır coğrafyadaki değişim, dönüşüme bakın, bir koalisyon hükümetlerinin bu süreçten ülkeyi çıkarma şansı sıfırın altında. Bu noktada da Türkiye’nin elinin güçlü olması oldukça önemli" ifadelerini kullandı. 31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimi kapsamında yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Çakır, "Seçim kapsamında saha çalışmalarımızı yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızı Malatya’mızda ağırladık. Coşkulu ve kalabalık bir miting yaptık. Bundan dolayı bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. 31 Mart seçimlerinde, hem büyükşehir de hem de 13 ilçemizde başkanlarımızı seçeceğiz. Yerel seçim, ilimizi hizmet için çok önemli. Tabi yerel seçim, ülkemizin gidişatına da yansıyacak, bu anlamda bu seçim oldukça büyük önem taşıyor" diye konuştu.


Milletvekili Çakır daha sonra esnaf ziyaretlerinde bulundu.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 17:29
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