Çakır’dan kampüs açıklaması

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, Bülent Ecevit Üniversitesi’ne (BEÜ) bağlı Kdz. Ereğli Eğitim Kampüsü projesinin hayata geçirilmesinin önünde bir engel kalmadığını açıkladı.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır basın mensuplarıyla AK Parti İlçe Binasında bir araya gelerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Basın toplantısına AK Parti İl Genel Meclis üyesi Ali Kemal Karaca, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Numan Korkmaz, kadın kolları başkanı, gençlik Kolları başkanı, parti teşkilatı ve basın mensupları katıldı. Çakır gündemi değerlendirdiği basın toplantısında ilçede eski devlet hastaneleri alanında yapılması istenen fakülteler kampüsü konusuna da açıklık getirdi. Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından bölgeye artık fakülte yapılabilmesinin önünde hiçbir engel kalmadığını belirterek, idari binaların olduğu kampüsten ziyade biri denizcilik fakültesi olmak üzere iki fakülte yapmak istediklerini ifade etti. Çakır açıklamasında şu ifadelere yer verdi,“2019 eğitim öğretim yılına ödenek sıkıntılarına rağmen, bazı engellere rağmen 2019 eğitim yılına verdiğimiz sözleri tutuyor, Ereğli’de ki bütün okullarımızı yeni bir öğretim yılında tekli eğitime geçirmiş oluyoruz. Ereğli’mize hayırlı uğurlu olsun.Eğitim fakültesine ek bir binanın yapılışı ile alakalı geçtiğimiz aylarda zemin etüt çalışması yaptık. Zemin uygun bulundu ve bununla ilgili proje çalışmasını hızlı bir şekilde yapacağız. Mimarlarımızla ilgili bu konuya destek vereceğiz ve ardından kendi yerel kaynaklarımızla hayırseverlerimizle birlikte, şu an onlarında kaynakları bulundu, Sayın Kaymakamımızın bu konuda çok ciddi desteği gayreti ile birlikte biz oraya çok kısa bir zamanda ek bina inşaatına başlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Ereğli’ye gelişi ve Ereğli’ye verdiği müjde ile birlikte geçtiğimiz pazartesi günü Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından o bölgeye artık fakülte yapılamaması ile ilgili hiçbir engel yok”

Çakır Ereğli-Çaylıoğlu yolunun Eylül, Ekim ayında asfalta hazır hale geleceğini belirtirken, Ereğli-Zonguldak yolunun ise mahkeme kararından dolayı bir süre bekleyeceğini belirtti.

“Devlet Hastanemizde doktor eksikliği için bakanlıklarla yazışıyoruz”

AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’nin yaşadığı doktor ve cihaz eksiklerini bildiğini ve ilgili bakanlıklarla yazıştıklarını belirtti. Çakır açıklamasında, “Devlet hastanemizde zaman zaman yaşanabilecek doktor eksiği var. Bir çalışma ekibimizde var biz bu çalışma ekibini beğeniyoruz. Doktor eksiklikleri ile ilgili bizde bakanlıklarla yazışıyoruz. Şu an talep ettiğimiz noktalar var. Bakanlığın dağıtımında inşallah bizde hak ettiğimiz yerlere geleceğiz.”PTT İnşaatı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Çakır, postane binasının 2-3 ay gibi bir süre zarfında inşaatın biteceğini ve vatandaşların hizmetine açılacağını belirtti.

“Gülüç Belediye Başkanımız’dan gelen her talebin yanındayız”

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır basın toplantısında Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş’ın Gülüç hakkında verdiği her talebinin AK Parti olarak yanında duracağını belirtti. Başkan Çakır açıklamasında “ Gülüç’ümüz de bizde ilk talep edilen ortaokuldu. Oratokul çalışması var. Ortaokulun diğer tarafında ki arsayı da tahsis ettik. Belediyede her türlü kolaylığı sağladık. Gökhan Başkanımıza daayrıca teşekkür ediyoruz. Ortaokul idaresinde bu sene ödenekle biraz sıkıntı var ama onu bir iki ay içerisinde netleştiririz. Ortaokulu yapıp aşağıda ki ilkokulu da yıkıp yerine bir ilkokul bir anaokulu yapım çalışması içerisindeyiz. Yani Gülüç Belediyesinin atabileceği adımlarla, yani diş hastanesinin oraya baktığımızda zeminler uygun çıkmadı. Erdemir’e giriş köprüsünün yerinde ki yerler. Yani başkanımızdan gelen bu tür taleplerde biz her türlü yanındayız. Sağlık Ocağı ile ilgili bir talep oldu o noktada da biz destek verdik. Belediye iş birliğinden araç olma noktasında. Başka talepleri de mutlaka olacaktır bizde bu anlamda destek olacağız. Erdemir plajı meselesi de şu; Erdemir plaj ile resmi bir yazı ile açıklamamıştır.Yani demeden orada bir uygulama, farklı bir bir şey yaparsak yarın benim elimden aldıran aldırana olmasın. Resmi bir yazı Sayın Kaymakamlığımız tarafından yazılmıştır. Erdemir’den bir cevap bekliyoruz. Erdemir’in cevabından sonra orada Ereğli Belediyesi, Gülüç Belediyesi, Turizm Fakültesi, Turizm Otelcilik Lisesi’nin bile düşünceleri var. Bunların hepsini hep birlikte belediye meclis üyelerimizle, il genel meclis üyelerimiz ve teşkilatımız ile birlikte değerlendireceğiz. Yani Bizlerin görüşlerini değerlendireceğiz. Yoksa tabi ki Sayın Valimiz ve Sayın Kaymakamımız yetki onlarındır son değerlendirmeyi de tabi ki onlar yapacaktır. Ama Erdemir resmi bir yazı gönderince süreç başlayacaktır.”